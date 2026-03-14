Son Mühür / Beste Temel - Konak Belediyesi, İzmir’in kalbinde yükselen tarihi ibadet duraklarını gün yüzüne çıkarmak amacıyla kapsamlı bir dijital rehber yayımladı. Ramazan ayının manevi atmosferine eşlik etmesi planlanan bu çalışma, "Kentimizin Mirası: Konak Camilerinden Bir Seçki" başlığıyla okurların beğenisine sunuldu. Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü imzasını taşıyan projede, bölgedeki cami ve mescitlerin asırlık hikâyeleri, mimari incelikleri ve göz alıcı süslemeleri detaylı bir şekilde ele alınıyor.

Gizli hazineleri keşfetmek isteyenlere

Şehrin köklü geçmişini dijital dünyaya taşıyan bu rehbere, belediyenin resmi internet sitesi üzerinden kolayca erişilebiliyor. Hem Türkçe hem de İngilizce dil seçenekleriyle hazırlanan içerikler, aynı zamanda Google Haritalar üzerinden de meraklılarıyla buluşuyor. Konak ve Kemeraltı’nın dar sokaklarında saklı kalmış mimari hazineleri keşfetmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler için bir yol haritası niteliği taşıyan kitapçık, İzmir’in kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.