Sabah erken saatlerde evlerinde ve iş yerlerinde elektriği kesilen bölge halkı, arama motorları üzerinden güncel bilgilere hızlıca ulaşmaya çalışıyor. Özellikle şebeke yenileme, trafo bakımı ve hat onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bu kesintiler, vatandaşların günlük hayatını doğrudan etkiliyor. Bölge sakinleri yetkili kurumlardan gelen net saat bilgilerini yakından takip ederek planlarını buna göre şekillendiriyor.

Enerji dağıtım şirketi tarafından paylaşılan resmi günlük listeye göre İzmir'in en yoğun nüfuslu ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanıyor. Planlı bakım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yetkili isimler, mevcut altyapıyı güçlendirmek ve önümüzdeki dönemde yaşanabilecek ani arızaların önüne tamamen geçmek amacıyla bu çalışmaların zorunlu olduğunu belirtiyor. Planlı kesintiler hakkında bölgedeki abonelere önceden kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapılıyor. Ancak bu mesajlardan haberdar olmayan birçok kişi, ani bir mağduriyet yaşamamak adına internet üzerinden güncel kesinti listelerini yoğun bir şekilde sorguluyor.

İzmir elektrik kesintisi 13 Nisan etkilenen bölgeler ve saatler

Şehir genelinde titizlikle uygulanan planlı kesintilerin süresi ilçeden ilçeye ve sokağa göre büyük farklılıklar gösteriyor. Bazı mahallelerde sabahın çok erken saatlerinde başlayan altyapı çalışmaları öğle saatlerinde başarıyla tamamlanırken, bazı noktalarda ise kesintiler akşam saatlerine kadar uzuyor. Gediz Elektrik tarafından yayımlanan detaylı listede, her bir sokağın ne zaman yeniden enerjiye kavuşacağı ayrıntılı olarak yer alıyor.

Öne çıkan ilçeler şöyle:

En çok sorulan yerler

Karşıyaka: Yamanlar, Sancaklı mahalleleri 17:00'ye kadar. Bostanlı'da kesinti 12:00'de bitiyor.

Ödemiş: merkez ve köyler karışık. Küçükavulcuk, Birgi, Ovakent, Kışla ve çevre mahalleler 14:00, Mescitli 15:30, Karadoğan, Dereuzunyer, Demircili, Çamyayla, Tosunlar, Suçıktı, Ortaköy, Köseler, Üzümlü, Bebekler ve Ocaklı 17:00.

Diğer ilçeler, bitiş saatine göre

14:30: Bergama Fatih

15:00: Aliağa Yalı ve Kültür (merkez kısım), Bayındır Hisarlık, Çiğli Aydınlıkevler, Kemalpaşa Sarılar, Sinancılar, Bağyurdu 29 Ekim, Ovacık

15:30: Çeşme Reisdere, Germiyan, Ildır, Şifne. Ödemiş Mescitli

16:00: Aliağa Kültür (Çamlık tarafı) ve Kurtuluş, Bayındır Yakacık, Yusuflu, Bergama Bayramcılar, İsmailli, Foça Hacıveli, Yenibağarası, Kemal Atatürk, Kazım Dirik, Karaburun Sarpıncık, Torbalı Tepeköy, Ertuğrul, Urla Zeytineli ve Atatürk

17:00: Bayraklı Doğançay, Bergama Ayvatlar, Buca Zafer, Karşıyaka Yamanlar, Sancaklı

Dikili Cumhuriyet Mahallesi: sokak bazında kademeli, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00 ve 13:00 bitişli dilimler var

Liste sabah erken saatlerde güncellendi. GDZ Elektrik şebeke yenileme dediği için saatler hava durumuna veya arıza durumuna göre sarkabiliyor. Tam sokağını kontrol etmek istersen GDZ'nin kesinti haritasından abone numarasıyla bakmak en garantisi.

Saha ekipleri, bakım ve onarım işlemlerini belirlenen zaman dilimi içinde bitirmek için sahada aralıksız bir şekilde çalışıyor. İşlemlerin planlanandan daha erken bitmesi durumunda ise beklenen saatten önce de şebekeye elektrik veriliyor. Bu nedenle vatandaşların güncel duyuruları anlık olarak izlemesi büyük bir önem taşıyor.

Gediz elektrik kesintisi sorgulama ve İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek

Yaşadıkları bölgedeki elektrik kesntisinin tam olarak ne zaman sona ereceğini merak eden İzmirliler, farklı yöntemlerle hızlı sorgulama işlemi yapıyor. Gediz Elektrik kurmunun resmi internet sitesi üzerinde yer alan planlı kesintiler ekranı en doğru ve güncel bilgileri içeriyor. Vatandaşlar bu sistem üzerinden kendi ilçe ve mahalle seçimini yaparak tahmini onarım sürelerini anında öğreniyor.

Aynı zamanda akıllı cihazlara indirilen resmi mobil uygulama sayesinde şirket tarafından gönderilen anlık bildirimleri almak da oldukça kolaylaşıyor. İnternet üzerinden işlem yapamayan veya doğrudan yetkili müşteri temsilcisiyle görüşmek isteyen aboneler ise kesintisiz hizmet veren ALO 186 elektrik arıza çağrı merkezini arayarak bölgeleri hakkında bilgi alıyor. Uzman ekipler, şebekeye yeniden güvenli bir şekilde enerji verilene kadar evlerde bulunan hassas elektronik cihazların fişten çekilmesi konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulunuyor.