Kanal D ekranlarında her hafta izleyiciyle buluşan Eşref Rüya dizisinin güçlü oyuncu kadrosuna usta bir isim daha katıldı. Ethem Özışık tarafından büyük bir titizlikle yazılan ve Uluç Bayraktar yönetiminde çekilen başarılı yapım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sürpriz bir oyuncu transferi gerçekleştirdi.

Yakın zamanda Sandık Kokusu dizisinde Türkan karakteriyle televizyon ekranlarında yer alan deneyimli oyuncu Nalan Okçuoğlu, fenomen dizinin kadrosuna dahil oldu. Reyting listelerinde üst sıralarda yer alan iddialı yapım, usta isimlerin katılımıyla hikayesini giderek daha da genişletiyor.

Tecrübeli oyuncu, sevilen dizide Hacer karakterine hayat verecek. Kırk birinci bölüm itibarıyla sürükleyici hikayeye katılacak olan Hacer, dizide Nisan karakterinin annesinin oldukça yakın bir arkadaşı olarak izleyici karşısına çıkacak. Başarılı oyuncu Zeynep Eronat sonrasında kadroya katılan bu yeni ismin, hikayedeki mevcut dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi. Sıkı takipçiler ve seyirciler, sosyal medya platformları üzerinden yeni karakterin diziye katacağı heyecanı şimdiden tartışmaya başladı.

Eşref Rüya dizisi Hacer kimdir ve hikayedeki yeri

Hacer karakteri, geçmişten gelen derin sırları ve güçlü duruşuyla dizinin olay örgüsüne yepyeni bir yön verecek. Nisan karakterinin ailesiyle olan geçmiş bağları üzerinden ilerleyecek heyecanlı sahnelerde, Hacer oldukça kilit bir noktada duruyor. Yeni bölümlerde yavaş yavaş ortaya çıkacak gizemler, hikayenin genel temposunu oldukça artıracak. Yapım ekibi, gelecek sezon öncesinde kadroyu yetenekli isimlerle genişleterek seyirci ilgisini daima canlı tutmayı hedefliyor. Usta oyuncunun sergileyeceği performans, dizinin dramatik yapısına eşsiz bir katkı sağlayacak.

Usta oyuncu Nalan Okçuoğlu kimdir hayatı ve kariyeri

Eşref Rüya dizisinin yeni yüzü Nalan Okçuoğlu, 1 Ocak 1963 tarihinde İzmir şehrinde dünyaya geldi. Temel sanat eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü çatısı altında başarıyla tamamladı. Sektörde bazı dönemler Nalan Yavuz ismini de kullanan yetenekli sanatçı, kamera önü oyunculğunun yanı sıra uzun yıllar boyunca çok sayıda projede seslendirme çalışmaları yaptı. Başarılı kariyerine ilk olarak tiyatro sahnelerinde adım atan usta oyuncu, geçen uzun yıllar içinde birçok önemli sinema ve televizyon projesinde boy gösterdi.

Kamera karşısındaki ilk önemli deneyimini 1989 yılında vizyona giren Karılar Koğuşu filmiyle yaşadı. İlerleyen yıllarda Yeşil Deniz, Kayıp, Kalk Gidelim, Seni Kimler Aldı ve Sandık Kokusu gibi çok izlenen popüler projelerde önemli roller üstlendi. Özellikle sevilen komedi yapımı Kalk Gidelim dizisindeki Hatice Dal ve dram ağırlıklı Sandık Kokusu dizisindeki Türkan karakterleri sayesinde televizyon izleyicileri tarafından geniş kitlelerce tanındı. Hem komedi hem de dram türündeki zorlu rolleri büyük bir başarıyla canlandıran usta isim, yer aldığı yepyeni projelerle sanat yolculuğuna ara vermeden devam ediyor.