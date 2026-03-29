İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçi ve ailelerin mağdur olmasına neden olan 'Havuz Sistemi' Buca Belediyesine mi taşınıyor? DİSK Genel İş 6 No'lu Şube, "Bu uygulamayı Buca'da hayata geçirmek, sosyal demokrat değerlere sığmayan, tamamen keyfi bir uygulamadır" denildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde kamuoyunda ‘Havuz Sistemi’ olarak bilinen, işçilerin ve ailelerinin mağdur olmasına yol açan sistem Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yöneltilen eleştirilen de başında geliyordu. Sistemde işçilerin maaşları ödenmiyor, SGK’sı yatırılmıyordu. Ücretsiz izne ayrılan 150’nin üzerinde işçi ve ailesi bu sistem nedeniyle zor günler geçirmişti. Şimdi benzer bir sistemin Buca Belediyesi’nde başlatılacağı öne sürüldü.

Genel İş Sendikası, “Sosyal demokrat değerlere sığmayan, tamamen keyfi uygulama”

Buca Belediyesi’nde örgütlü DİSK Genel İş 6 Nolu Şube yetkilileri, yaptıkları açıklamada, “İzmir kamuoyunun bildiği, işçinin acısını çektiği, hiçbir yasal zemini olmayan ama inatla ve ısrarla işçiyi yıldırmak, korkutmak ve pes ettirmek için uygulanan garabet, yasadışı, hiçbir hukuki altyapısı olmayan, işçiyi şirkete iade ederek yapılan bu uygulamayı Buca Belediyesi’nde gündeme getirmek ve işçiyi bununla tehdit etmek hiçbir şekilde kabul edilemez; kabul edilmeyecektir. Bu garabet sistemle sadece işçiye zulüm edilmekte; işçinin yasal ve anayasal bütün hakları ve işyerinde varlığını ortaya koyan toplu iş sözleşmesini yok sayan bu uygulama bir tehdit ve yıldırma aracıdır. Basında yansıyan ve Büyükşehir’de son verilen bu uygulamayı Buca’da hayata geçirmek, sosyal demokrat değerlere sığmayan, tamamen keyfi bir uygulamadır” denildi.

“Buca Belediyesinde üç işçi hiçbir gerekçe gösterilmeden şirkete iade edildi"

Açıklamada şu ifadeler yer verildi, “Örgütlü olduğumuz işyerlerinde toplu sözleşmeler ortadadır. Yanlış yapan, işyerinde sorun ve sıkıntı yaratan, çalışmayan, sözleşme kurallarına uymayan işçiler disiplin kuruluna sevk edilir ve alacakları cezalar burada belirlenir. Bir işçi ile ilgili herhangi bir şikayet varsa gereken yasal işlemler bellidir. Bu sebeple Buca Belediyesi’nde 3 üyemizin hiçbir gerekçe gösterilmeden şirkete iade edilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Bahse konu üyelerimiz, zamanında işini yapan, verilen görevleri yerine getiren, görevlendirildikleri yerlere giden işçilerdir. Özellikle 696 sayılı KHK kapsamında olan işçilerin bu şekilde cezalandırılmaları hiçbir hukuksal zemine oturmamaktadır. Bu tür uygulamalara derhal son verilmeli ve yapılacak işlemler yasal zemine ve sözleşme kurallarına göre yapılmalıdır.