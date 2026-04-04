Evde tek kedi beslemek çoğu kişi için daha kolay gibi görünür. Daha az sorumluluk, daha az masraf… Ama işin bir de görünmeyen tarafı var. Uzmanlar, özellikle yavru kedilerin yalnız büyümesinin bazı davranış sorunlarını beraberinde getirdiğini anlatıyor.

“Tek kedi sendromu” olarak bilinen bu durum aslında bir hastalık değil. Daha çok kedinin sosyal gelişimini tamamlayamamasıyla ilgili. Özellikle 2 ile 4 ay arasındaki dönemde diğer kedilerle temas kuramayan yavrular, bazı temel davranışları öğrenemeden büyüyor.

Sosyal gelişim eksikliği kediyi değiştiriyor

Kediler kendi aralarında oynarken aslında bir nevi eğitim alıyor. Ne kadar sert ısıracaklarını, tırnaklarını ne zaman geri çekeceklerini bu süreçte öğreniyorlar. Ama bu deneyimi yaşamayan bir kedi, sınır kavramını tam oturtamıyor.

Bu da zamanla farklı sorunlara yol açıyor. Kedi oyun oynarken bir anda sertleşebiliyor. Ya da durup dururken saldırganlaşabiliyor. Sahibi çoğu zaman “karakteri böyle” diye düşünse de, işin altında başka bir neden yatabiliyor.

Davranışlarla kendini belli ediyor

Uzmanlara göre bu sendromu yaşayan kediler bazı sinyaller veriyor. Bunlardan biri kontrolsüz ısırmalar. Oyun sırasında bir anda ciddi yaralanmalara yol açabilecek kadar sertleşebiliyor.

Bir diğer dikkat çeken durum ise enerji patlamaları. Özellikle geceleri evin altını üstüne getirme, eşyaları tırmalama gibi davranışlar sık görülüyor. Bazen de sahibine yaklaşırken bir anda saldırıya geçebiliyor. Bu da sosyal sinyalleri doğru okuyamadığını gösteriyor.

Ev içinde yürürken ayak bileklerine saldırması da en sık şikayet edilen durumlardan biri. Kedi için bu bir oyun gibi ama insan için can sıkıcı olabiliyor.

Uzmanlar ikinci kedi öneriyor

Hayvan davranış uzmanları, imkanı olanların yavru kedileri çift olarak sahiplenmesini öneriyor. Çünkü iki kedi birlikte büyüdüğünde enerjilerini birbirleriyle atabiliyor.

Aynı zamanda yalnızlık kaygısı da daha az görülüyor. Isırma ve tırmalama gibi davranışlar da zamanla dengeleniyor. Kediler birbirlerini adeta terbiye ediyor diyebiliriz.

Tek kedi varsa sorumluluk artıyor

İkinci bir kedi sahiplenme imkanı yoksa, iş tamamen sahipte bitiyor. Kedinin enerjisini doğru şekilde yönlendirmek gerekiyor.

Uzmanlar, kediyle oynarken el ve ayak kullanılmaması gerektiğini özellikle vurguluyor. Aksi halde kedi, insan uzuvlarını av olarak algılayabiliyor. Bunun yerine olta tipi oyuncaklar tercih edilmesi öneriliyor.

Zihinsel olarak meşgul kalması için ödül maması bulmacaları da işe yarıyor. Bu sayede avcılık içgüdüsünü daha sağlıklı bir şekilde kullanabiliyor.

Evde yüksek alanlar oluşturmak da önemli. Raflar ya da kedi ağaçları sayesinde kedi kendini daha güvende hissediyor. Bu küçük detay bazen büyük fark yaratabiliyor.

Mesele yalnızlık değil alışkanlık

Tek kediyle yaşamak elbette mümkün. Ama bu durumun bazı sonuçları olduğu da ortada. Uzmanlar, kedilerin doğası gereği sosyal canlılar olduğunu hatırlatıyor.