Son Mühür/ Merve Turan- Gaziemir’in merkezinde birçok kişinin önünde buluştuğu, su içtiği Çift Çeşme için harekete geçildi.

Gaziemir Belediyesi, ilçenin tarihi yapılarından biri olan bu tarihi değerin yok olup gitmesine izin vermeyerek kapsamlı bir yenileme süreci başlattı.

Her bir taşı elden geçiriliyor

Gaziemir’in en eski yapılarından biri olan Çift Çeşme, restorasyon projesiyle yalnızca tamir edilmiyor adeta yeniden ruh kazanıyor. Belediye ekipleri, yapının özgün mimari dokusunu koruyarak, yıpranan her bir taşını detaylıca elden geçiriyor.

Başkan Işık: "Kültürümüze sahip çıkıyoruz"

Projenin önemine dikkat çeken Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, bu çalışmanın yalnızca bir inşaat çalışması olmadığını belirterek,

"İlçemizin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmak için önemli bir projeyi hayata geçirdik. Seydiköy’den bugüne uzanan kent belleğimizin önemli simgelerinden biri olan Çift Çeşme’yi restore ederek tarihimize, kültürümüze ve ortak hafızamıza sahip çıkıyoruz.

Çift Çeşme, ilçemizin geçmişine tanıklık eden çok kıymetli bir miras. Restorasyon çalışmamızla tarihi yapıyı koruyarak geleceğe taşıyacak, kentimizin hafızasında yaşatmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeniden Gaziemir'e kazandırılıyor

Uzun süredir bakımsız olan Çift Çeşme, bir dönem kaderine terk edilmiş görüntüsüyle dikkat çekiyordu. Yapılan çalışmayla birlikte çeşme, yeniden Gaziemir'e kazandırılıyor.

Restorasyon tamamlandığında Çift Çeşme, Gaziemir’in sokaklarında geçmişle bugün arasında var olan bir tarihi değer olmayı sürdürecek.