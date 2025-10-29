Son Mühür/ Merve Turan- Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, doğuştan gelen ve dışa doğru büyüyen burun kemikleri nedeniyle bugüne kadar 11 kez ameliyat geçirmişti.

Son günlerde basında yer alan “12. kez burun ameliyatı oldu” yönündeki haberlerin ardından Dalkılıç, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla iddialara açıklık getirdi.

“Ameliyat olmadım, ocak ayında olacağım”

Dalkılıç, ameliyat iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Çok haberler çıkmış, ameliyat olduğuma dair. Ama ameliyat olmadım arkadaşlar.

Sanırım en son ameliyatımın üzerinden 7-8 ay geçti. Ocak ayında tekrar olacağım. Şu anda sürekli ‘nostril retainer’ takıyorum ve bunu görüyorsunuz; çünkü burnumda nefes alamadığım için takıyorum.”

“İki yıldır nostril retainer kullanıyorum”

Şarkıcı, burun içi aparatın uzun süredir hayatının bir parçası olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“İki yıldır kullanıyorum. Sanırım ocak gibi yeni ameliyat olacağım. O zamana kadar takmaya devam edeceğim. Sonrasında da herhalde bu süreç bitecek gibi duruyor.”

“Haberler yanlış anlaşılmasın”

Dalkılıç, hayranlarının ve medyanın yanlış bilgi yaymaması için bu açıklamayı yaptığını vurguladı: “O zamana kadar çıkan haberlerde ‘ameliyat oldu’ denmesin diye bunu bir kez daha açıklamak istedim. Güzel dilekleriniz için teşekkür ederim, çok tatlısınız. Geçecek inşallah, bekliyoruz biz de.”