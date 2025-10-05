Son Mühür- Bakan Tekin, toplumun değişen dinamiklerine ve bilgiye erişimin kolaylaşmasına dikkat çekerek mevcut eğitim sisteminin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. “Toplumsal talepler değişiyor. Bilgiye ulaşmak artık çok daha kolay. Bu yüzden zorunlu eğitim süresine ilişkin alternatif modeller üzerinde çalıştık,” ifadelerini kullanan Tekin, hazırlanan raporun tamamlandığını belirtti.

Yeni modelin, eğitim süresinin kısaltılmasını da kapsadığı ve sistemin modern ihtiyaçlara göre şekillendirileceği ifade edildi. Bakan Tekin, kararın yıl bitmeden açıklanacağını vurguladı.

Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak

Zorunlu eğitimin yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan raporun Cumhurbaşkanlığı’na sunulacağını belirten Tekin, “İlk kabine toplantısında çok büyük ihtimalle bu çalışmayla ilgili bir sunum yapacağız. 2025-2026 eğitim öğretim takvimi de bu karar doğrultusunda şekillenecek,” dedi.

Bu açıklama, Türkiye’de uzun süredir tartışılan 4+4+4 sisteminde yeniden bir değişiklik sinyali olarak değerlendirildi.

Öğretmen atamaları için tarih verildi

Bakan Tekin’in gündemindeki bir diğer başlık ise öğretmen atamaları oldu. Tekin, KPSS ve mülakat sürecinin bu yıl son kez uygulandığını belirterek, “24 Kasım Öğretmenler Günü’nde 15 bin öğretmenin atamasını gerçekleştireceğiz,” dedi.

Bakan, 2026 yılından itibaren atama sürecinde Milli Eğitim Akademisi’nin aktif rol oynayacağını da duyurdu. “İlk etapta 10 bin öğretmen bu akademide eğitim alacak,” ifadelerini kullandı.

Eğitimde yeni dönem başlıyor

Yusuf Tekin’in açıklamaları, Türkiye’nin eğitim sisteminde yeni bir dönemin kapısını araladı. Zorunlu eğitimin süresi ve içeriği yeniden şekillenirken, öğretmen yetiştirme modeli de köklü bir dönüşümden geçecek.