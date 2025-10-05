Son Mühür- Ekrem İmsmoğlu'nun Le Monde'da yayınlanan yazısında ''Belediye listelerime Kürt adaylar koymaya cesaret ettim'’ açıklamasına merkez sağın tecrübeli ismi Aytun Çıray'dan tepki geldi.

''Ekrem İmamoğlu, Le Monde’a yazdı: ‘Belediye listelerime Kürt adaylar koymaya cesaret ettim’ ifadesine göndermede bulunan Aytun Çıray,

''İmamoğlu, Fransız gazetesi Le Monde’da yayımlanan yazısında, "Hakkımda başka pek çok Kafkavari dava var: 'hakaret', 'yolsuzluk', 'terörizm'. Çünkü 2024’te İstanbul’daki belediye listelerime Kürt adaylar koymaya cesaret ettim." dedi.

Doğrusu dozu artmış bu etnikçi söylemi ve bizi 8 Mayıs 1945'te Setif ve Guelma'da 45 bin Cezayirliyi katleden Fransızlara şikâyet etmesini adalet mücadelesi olarak görmüyorum.'' vurgusunda bulundu.



İmamoğlu, Le Monde'de ne mesaj vermişti?



Ekrem İmamoğlu Le Monde'de yayınlanan yazısında,

''İktidarın gözünde, gerçek 'suçlarım' şunlar; Erdoğan’ın 'İstanbul’u alan, Türkiye’yi alır' dediği İstanbul’u 3 kez kazanmış olmak ve 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimine girmemin iktidar için teşkil ettiği büyük tehlike. Diplomama haksız şekilde el konulması hakkımdaki tek dava değil; hakkımda başka pek çok Kafkavari dava var:

'Hakaret', 'yolsuzluk', 'terörizm' (çünkü 2024’te İstanbul’daki belediye listelerime Kürt adaylar koymaya cesaret ettim). İşte mücadele ettiğimiz sistem bu.'' mesajı vermişti.