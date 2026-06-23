Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in simgesi Kültürpark, eski lunapark alanının dönüşümüyle yepyeni bir görünüme kavuştu. "Zeytin Sahne" adıyla kapılarını açan bu büyük yeşil alan, 2025-2026 sanat sezonunun kapanışına sahne oldu.

İzmir Oda Orkestrası sanatseverlerle bir araya getirdi

İzmir Oda Orkestrası, sezon finalinde sinemanın unutulmaz melodilerini sanatseverlerle bir araya getirdi. Kültürpark’ın içerisinde 16 bin kişilik geniş bir kapasiteye ulaşan Zeytin Sahne, bu özel gecede adeta bir konser salonuna dönüştü.

İzleyiciler; Gladyatör’ün etkileyici ezgilerinden Baba’nın dramatik melodilerine, Forrest Gump’ın huzur veren notalarından Jurassic Park’ın heyecanlı ritimlerine kadar giden bir müzik yolculuğuna çıktı.

Bu şölenin arkasında detaylı bir hazırlık süreci bulunuyor. Konserin akışı ve filmlere dair hikayeler yönetmen Nisan Dağ tarafından hazırlanırken, sahne üzerinde anlatımı sevilen oyuncular Aslı İnandık ve Tuğrul Tülek üstlendi.

"Gönülden gönüle yol vardır..."

Orkestrayı şefliğini üstlenen Kevin Griffiths, konserin başlangıcında izleyicilere seslenerek, "Türkçe’de güzel bir söz var; gönülden gönüle yol vardır.

Bu akşam da müzik, umuyoruz ki kalpten kalbe kendi yolunu bulacak. Film müziklerinin unutulmaz dünyasında hep birlikte güzel bir yolculuğa çıkalım." ifadelerini kullandı.

20 Haziran'da kapılarını açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski lunapark alanını dönüştürerek hayata geçirdiği Zeytin Sahne, yalnızca bir konser mekanı değil, şehrin yeni buluşma noktası olma yolunu sürdürüyor. 20 Haziran’da Yoga Festivali ile açılan bu alan, 4 bin 300 metrekarelik bir çim örtüye büründü.