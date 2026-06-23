Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi vatandaşın sevinçle bahstettiği Kent Lokantaları’nın yedincisini açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın seçim vaatleri arasında yer alan bu lokantaların 7. şubesi Konak Levent Mahallesi’nde açıldı. Yeni şubede, Bayraklı Yamanlar'da olduğu gibi dört çeşit yemek sadece 25 liradan halka sunuldu. İzmirliler projenin kente yayılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ekonomik zorluklara karşı 25 TL'ye 4 çeşit yemek

Ağırlaşan ekonomik şartlar vatandaşın belini bükerken destek olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi Kent Lokantaları’nda dört çeşit yemekten oluşan menü 50 lira iken, Konak'ın Toros bölgesinde yer alan lokantada, Yamanlar şubesinde olduğu gibi menüler 25 liradan satışa sunuldu.

"Hedefimiz tüm İzmirlilere ulaşmak"

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Grand Plaza Turizm AŞ İşletmeler Müdürlüğü’nde görev yapan Pınar Salman, Kent Lokantaları'nın her geçen gün daha fazla İzmirliye ulaştığını belirterek, “Amacımız bütün İzmirlilere ulaşmaktı ve bu hedef doğrultusunda hizmet ağımızı genişletiyoruz. Bugün Konak Levent Mahallesi’nde yedinci şubemizi açtık.

Burada da Yamanlar şubemizde olduğu gibi dört çeşit yemeği 25 liradan sunacağız. Vatandaşlarımız lokantalarımızdan çok memnun. Yeni şubelerimizi belirlerken ihtiyaç duyulan bölgeleri tercih ediyor, aynı zamanda o bölgede benzer işletmelerin bulunmamasına ve esnafın olumsuz etkilenmemesine özen gösteriyoruz. Özel günlerde ve bayramlarda ücretsiz yemek hizmeti de veriyoruz. Askıda Yemek uygulamamızla ise dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu proje, Başkanımızın seçim vaatlerinden biriydi. Göreve geldiği günden bu yana şube sayımızı hızla artırdık ve bugün yedinci şubemizi hizmete açtık. Konak Levent Mahallesi’ndeki lokantamız günlük 300 kişilik yemek kapasitesine sahip olacak” dedi.

Vatandaş hizmetten memnun

Vatandaş memnuyetini şu cümlelerle dile getirdi:

Hamdi Direkler: “Belediyemiz güzel bir hizmet yapmış. Bizim gibi insanlar için olağanüstü bir şey. Teşekkür ediyoruz, var olsunlar. Böyle hizmetlere saygı duyulur, başka bir şey söylenmez. Ben memnunum. Halkın durumu ortada, insanlar çok zor geçiniyor. Bunun Allah katında da büyük bir hizmet olduğunu düşünüyorum”

Aysun Tamgöz: “İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Başkanımı da destekliyorum. Kendisi benim için çok mükemmel birisi”

Fatma Mutlu: “Fiyatları çok uygun. Burada kimsesiz, gariban insanlar var, onlar için çok iyi olacak. Çok güzel bir hizmet. Dört çeşit yemek 25 lira, çok sevindik. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Mutluyuz”