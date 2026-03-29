Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Katar ziyareti sırasında verdiği özel mülakatta, Rusya ile İran arasındaki askeri ve istihbarat iş birliğine dair çarpıcı iddialarda bulundu. Zelenskiy, Moskova’nın Orta Doğu’daki Amerikan varlığını hedef almak üzere Tahran’a veri akışı sağladığını savunarak, "İranlılara yüzde yüz yardım ediyorlar" dedi.

"Rusya, İran’a istihbarat sağlıyor"

Zelenskiy, Rusya’nın bölgedeki istikrarsızlıktan stratejik çıkar sağladığını ileri sürerek, iki ülke arasındaki bilgi paylaşımının boyutu hakkında net konuştu. Zelenskiy, "Bence İranlılara yardım etmek Rusya’nın çıkarına. İranlılar ile bilgi paylaştıklarına inanıyorum. Bunu biliyorum. İranlılara yüzde yüz yardım ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Uydu görüntüleri ve saldırı hazırlığı iddiası

Ukrayna lideri, ellerindeki istihbarat raporlarına dayanarak Rus uydularının Mart ayı içinde bölgedeki kritik askeri ve ekonomik noktaları takibe aldığını belirtti. Raporda; Türkiye’deki İncirlik Hava Üssü, Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Üssü ve Katar’daki El-Udeid gibi noktaların sistematik olarak görüntülendiği iddia edildi.

Ukrayna’nın sahadaki tecrübesine atıfta bulunan Zelenskiy, bu görüntüleme trafiğini şu sözlerle yorumladı: "Eğer bir kez görüntü alıyorlarsa, hazırlık yaptıklarını, ikinci kez görüntü alıyorlarsa bunun bir saldırı simülasyonu olduğunu anlıyoruz. Eğer üçüncü kez oluyorsa bu, bir ya da iki gün içinde saldıracakları anlamına gelir."

"Putin bu savaştan istifade ediyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu’daki gerilimin sürmesini istediğini savunan Zelenskiy, artan enerji fiyatlarının Kremlin’in savaş bütçesini beslediğini dile getirdi. Zelenskiy, "Putin bu savaştan istifade ediyor. Hem de çok istifade ediyor" diyerek, yaptırımların gevşetilmesinin risklerine dikkat çekti: "Eğer yaptırımlar kaldırılırsa Putin çok daha fazla para elde edecek ve bu parayı silahlara yatıracak."

Müzakereler için Türkiye ve İsviçre formülü

Barış görüşmelerine dair tutumunu da netleştiren Zelenskiy, Belarus ve Rusya dışındaki her türlü tarafsız sahada masaya oturmaya hazır olduklarını söyledi. Ev sahipliği için Türkiye ve İsviçre’yi işaret eden lider, "Engelleme, gecikme ya da ertelemeye başvuran taraf biz olmayacağız. Bu nedenle Rusya ve Belarus hariç her yerde görüşmeye hazırız" dedi.

ABD politikası ve Trump hakkındaki görüşleri

ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna’nın geleceğine dair yaklaşımı sorulduğunda temkinli bir yanıt veren Zelenskiy, "Umuyorum" diyerek kısa bir duraksama yaşadı. ABD’nin önceliklerine dair ise, "ABD’nin politikasını biliyorsunuz. ABD’yi daha fazla düşünüyorlar. Tabii bu anlaşılır bir şey. Bunu anlıyoruz ve Amerikan tarafı da bu hususta oldukça açık" değerlendirmesinde bulundu.

Saldırıların arka planı ve tarafların tutumu

Zelenskiy’nin açıklamalarında bahsettiği Prens Sultan Üssü, 26 Mart tarihinde İran tarafından hedef alınmış ve bazı Amerikan personelinin yaralandığı duyurulmuştu. Rusya ise bu iddiaları kesin bir dille reddediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran ile askeri ittifak kapsamında ekipman desteği sağladıklarını kabul etse de istihbarat paylaşımı suçlamalarını geri çevirdi.