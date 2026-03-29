İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, bölgesel gerilim ve artan güvenlik endişeleri masaya yatırıldı. Görüşmenin ana odağını ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği askeri hamleler ile bölgedeki son gelişmeler oluşturdu. Pezeşkiyan, Pakistan halkının bu süreçte İran ile sergilediği dayanışmayı takdirle karşıladığını belirterek, dost ülkelerin arabuluculuk gayretlerine verdikleri önemi vurguladı.

İran lideri, bazı Müslüman ülkelerin topraklarının İran’a yönelik saldırılarda üs olarak kullanılmasından duyduğu rahatsızlığı açıkça ifade etti. Savunma kapsamındaki karşılıkların doğrudan saldırı noktalarına yönelik olmasının doğal bir hak olduğunu hatırlatan Pezeşkiyan, Müslüman ülkeleri kardeş olarak gördüklerini ve hiçbir Müslümanın bu süreçte zarar görmesini arzu etmediklerini dile getirdi. Ayrıca İslam dünyasının ortak tehditler karşısında birleşebilecek güçlü bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti.

Çelişkili durum güvensizliği derinleştirdi

Bölgesel çatışmaların genişleme riskine dair uyarılarda bulunan Pezeşkiyan, İsrail’in gerilimi diğer ülkelere yayma stratejisi güttüğünü savundu. Müslüman devletlerin, kendi topraklarının bir başka Müslüman ülkeye saldırı amacıyla kullanılmasına izin vermemesi gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, nükleer müzakereler devam ederken İran’ın iki kez askeri saldırıya hedef olduğunu hatırlattı. ABD’li makamların enerji ve ekonomi altyapılarının hedef alınmayacağına dair güvence vermesine rağmen bu tesislerin vurulduğunu belirten Pezeşkiyan, bu çelişkili tutumun İran’ın ABD’ye yönelik güvensizliğini derinleştirdiğini kaydetti.

Son saldırıları sert bir dille eleştirdi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise ülkesinin İran’a yönelik askeri müdahaleleri kınayan kararlı duruşunu yineledi. Özellikle İsfahan ve Ahvaz’daki ekonomik tesislere düzenlenen son saldırıları sert bir dille eleştiren Şerif, Pakistan hükümetinin ve halkının her koşulda İran’ın yanında olduğunu ifade etti. Ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan güvenli bir şekilde geçişini sağlamak adına İran’ın aldığı tedbirler için teşekkürlerini sunan Şerif, Washington’ın izlediği politikanın taraflar arasındaki güveni sarstığını ve sağlıklı bir diyaloğun ancak karşılıklı saygı zemininde mümkün olabileceğini belirtti.