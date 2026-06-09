Son Mühür- Bugün TBMM'de yaşanan mutlak butlan kararı sonrası kürsü krizindeki arbedenin ve gelişmelerin ardından Özgür Özel TBMM önünde ziyarete kapatılma kararı sonrası kalabalığa açıklama yaptı.

Özel'in açıklaması şu şekilde;

"Baba ocağımıza siz olmasaydınız bir pazar sabahı 7'de partinin sokağından bile geçmemesi gereken, hepinizin gördüğü o tipler meclisin kapısına dayanacak; sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiymiş gibi girecek ve sabote edecek, gerekirse kaba kuvvetle ele geçirecek ve kürsüyü seçilmiş genel başkana değil, atanmış kararla gelen birisine vereceklerdi."

"Yüreğim ağzımda izledim"

"Bugün burada yaşananları yüreğim ağzımda izledim. Öfkenizi, rahatsızlığınızı anlıyorum, benzerlerini hissediyorum. Bugün karşı karşıya geldiniz, yüreğim ağzımda izledim. Siz şunu gösterdiniz: Dün bir vakte kadar bu toplantıdan haberi olmayan ama tarihin doğru yerinde durmak isteyen sizler geldiniz, hukuksuzlara karşı siper ettiniz."

Bundan sonra kimse çalı kuşuna mavzer süsü vermesin. Bin kişiden bayramlaşma yaparım derseniz, o bin kişinin karşısına bu insanlar çıkar, oyunu bozar. Bu yüzden size karşı hem minnet hem de odamdan izlerken büyük bir mahcubiyet duydum. Meclis başkanlığı bugün içeride olumsuz görüntüler olmasın diye ziyaretçi yasağı getirdi. Zaten sizin buradaki varlığınız, bir grup toplantısını yaptırmaktan öte, hukuksuz işgal girişimine engel olmaktan öte varlığınız tam olarak hepimizin geleceğine sahip çıkmaktı. O yüzden belki grupta sizlerden mahrumuz ancak bizler sizlerin varlığınıza müteşekkir olarak, her birinizi çok severek şunu söyleyerek tamamlatacağım sözlerimi: Siz kendiliğinizden üzerinize düşeni yaptınız ki bu duruşunuz parti tarihinde unutulmayacak bir duruş olarak kazındı. İki ses geliyor; biri kurultay, bir tanesi iktidar. Önce kurultayı yapacağız, sonra iktidara yürüyeceğiz."

"Asla teslim olmayacağım"

"Hepinizle gurur duyuyorum, minnet duyuyorum. Buradan ayrılırken öfke sözleri değil, iktidar umuduyla yürümenizi ve partinin iktidar yürüyüşünden taviz vermeyeceğimi, asla ve asla sizi mahcup etmeyeceğimizi bilmenizi isterim. Asla teslim olmayacağım. Milletin damarlarına doğru yürüyelim arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum, grup toplantısından Türkiye'ye sesleneceğim. Siz milletin kalbine yürüyün"