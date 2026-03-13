Zafer Partisi Lideri Özdağ İzmir’den ‘değişim’ mesajı verdi: Vatandaş 11 ay zorunlu oruç tutuyor!

Son Mühür / Yağmur Daştan - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir’de düzenlenen iftar programında vatandaşla bir araya geldi. Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programda vatandaşla birlikte orucunu açarak yüzlerce kişiyle birlikte dualar eden Özdağ’a genel başkan yardımcıları ve İzmir İl Başkanı Sinan Bezircioğlu da eşlik etti. İftar programına Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş ve Bornova Belediyesi eski başkanı Olgun Atila da katıldı.

İftar programının ardından Zafer Partisi Lideri Özdağ, İzmirliler’e seslendi. “Ramazan ayı bereket ayıdır. Ramazan’ın aynı zamanda adalet ayı olması lazım. Ama ne yazık ki ne Ramazan'da adalet var ne de geriye kalan 11 ayda adalet var” sözleriyle açıklamalarına başlayan Özdağ, “Düşman ceza hukukunun uygulandığı, yurttaşların bir bölümünün iktidarı eleştirdiği için değişik eziyetlere maruz kaldığı, hapislere atıldığı bir dönemden geçiyoruz” dedi.

“Vatandaş 11 ayda da zorunlu oruç tutuyor”

Ramazan ayının kanaat, sabır ve şükür ayı olduğuna da dikkati çeken Özdağ “Ama Ramazan aynı zamanda kul hakkının yenmediği ay olmalı. Ramazan'da da kul hakkının yendiğini görüyoruz. Geriye kalan 11 ayda da kul hakkının yendiğini görüyoruz. Biz 12 ay adalet işliyoruz, 12 ay kul hakkının yenmemesini istiyoruz. Bayramların bayram gibi kutlanabildiği, Ramazanların gerçek Ramazan tadında yaşanabildiği bir Türkiye'nin mücadelesini veriyoruz. Evet, Ramazan'da oruç tutarız ama Türkiye 10 yıldan beri öyle bir ekonomik krizden geçiyor ki… İnsanlarımız sadece Ramazan'da oruç tutmuyorlar. Geriye kalan 11 ayda da aç, tok, zorunlu oruçla 16 milyon 800 bin emekli dul ve yetim yaşıyor. 28 bin lira maaşla hayata tutunmaya çalışan milyonlarca asgari ücretli, yılın 365 gününde oruç tutmaya zorlanıyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye için yeni bir iktidar geliyor”

Bu düzenin değişmesi gerektiğinin de altını çizen Özdağ, “Paylaşımın adil olması gerekiyor. Bunun için de Türkiye'de yeni bir iktidar gerekiyor. İnşallah önümüzdeki seçimler bu iktidarı değiştirecek ve hakça bir paylaşımı yapacak, düşman ceza hukukuna son verecek bir iktidar değişiminin önünü açacak. Bunu Türkiye'de gezdiğimiz her yerde somut işaretleriyle görüyoruz. Ve o noktaya doğru da Zafer Partisi olarak kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. İnşallah hep birlikte Türk milletinin zaferini kutlayacağız” mesajı verdi.

“Bu sofra Türk’ün sofrası”

Programda konuşan İl Başkanı Bezircilioğlu da “Bu sofra Zekeriya sofrası. Bu sofra Halil İbrahim sofrası. Bu sofrada karın tok, bu sofrada kulak yok, bu sofra tertemiz Türklerin Türk'ün sofrası. Bereketli olsun, Ramazanımız mübarek olsun. Yaklaşan bayramınız mübarek olsun” diye konuştu.