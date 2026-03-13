Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala İzmirli vatandaşların merakla beklediği ulaşım müjdesi Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geldi. Şehir içindeki ulaşım ağını kapsayan kararla, bayram boyunca vatandaşların bütçesine katkı sağlanması hedefleniyor. Belirli hatlar ve kart tipleri hariç tutulmak üzere, İzmir'de ulaşımın hangi tarihlerde indirimli olacağı ve hangi ulaşım araçlarını kapsayacağı netlik kazandı. Bayram trafiğini hafifletecek ve toplu taşıma kullanımını teşvik edecek bu kararın uygulama esasları da paylaşıldı.

2026 RAMAZAN BAYRAMI'NDA İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA İNDİRİMLİ Mİ?

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karara göre, 2026 yılı Ramazan Bayramı süresince kentte toplu ulaşım yüzde 50 indirimli olarak hizmet verecek. Vatandaşlar bayram boyunca mevcut tarifelerin yarısı kadar bir ücretle yolculuk yapabilecek. Uygulamadan kaynaklı gelir kayıpları ise İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanacak.

BAYRAM İNDİRİMİ HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ OLACAK?

İzmir'deki yüzde 50 indirimli ulaşım tarifesi, Ramazan Bayramı'nın tüm günlerini kapsayacak şekilde planlandı. İndirimli tarife 20 Mart, 21 Mart ve 22 Mart 2026 tarihlerinde uygulanacak. Bu üç günlük süre zarfında İzmirliler indirimli seyahat etme imkanına sahip olacak.

HANGİ ULAŞIM ARAÇLARINDA YÜZDE 50 İNDİRİM VAR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ulaşım iştiraklerinin büyük bir kısmı indirim kapsamına dahil edildi. Yüzde 50 indirimli tarifenin geçerli olacağı kurumlar ve araçlar şunlar:

ESHOT otobüsleri

otobüsleri İZULAŞ otobüsleri

otobüsleri Metro A.Ş. (Metro ve Tramvay hatları)

(Metro ve Tramvay hatları) İZDENİZ A.Ş. (Yolcu vapurları)

(Yolcu vapurları) İZTAŞIT araçları

BAYRAMDA HANGİ HATLARA İNDİRİM UYGULANMAYACAK?

Meclis kararında, bazı özel hatlar ve ödeme yöntemleri indirim kapsamı dışında tutuldu. Aşağıdaki sefer ve kartlarda indirim uygulanmayacak:

Havalimanı hatları (200, 202, 204, 206)

Gece seferi yapan "Baykuş" hatları

Bilet 35 (Kullan-At biletler)

Kontörlü ulaşım kartları

Oto Tahsis ve Bağlı Kalma tarifeleri

İZDENİZ bünyesindeki feribot (arabalı vapur) geçişleri