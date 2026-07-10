24 Haziran 2026’da Venezuela’yı adeta yerinden oynatan depremlerin etkileri hala sürüyor. Venezuela'da 24 Haziran tarihinde meydana gelen depremlerin ardından ülkenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına destek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından insani yardım çalışması yürütüldü.

Sağlık Bakanlığı'ndan 16,4 tonluk tıbbi destek

Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye 16,4 ton insani yardım malzemesinin yola çıktığını duyurdu. Deprem bölgesinden Sağlık Bakanlığı’na iletilen ihtiyaç listesi doğrultusunda ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinden oluşan yardım malzemeleri kısa sürede temin edilerek sevkiyata hazır hale getirildiği belirtildi.

İzmir'den yola çıkan malzemeler Kayseri'den havalandı

Yürütülen koordinasyon çalışmaları kapsamında, ihtiyaç listesinde yer alan ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinden oluşan tırın İzmir'den yola çıktığı ve Kayseri'den hava yoluyla bugün Venezuela'ya sevk edildiği ifade edildi.

Yola çıkan tırda tam 31 kalem ilaç ile 36 kalem tıbbi sarf malzemesi olmak üzere toplam 25 palet yer aldı.

Ne olmuştu?

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketi 25 Haziran tarihinde meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından paylaşılan verilere göre, ilk sarsıntı 7.2, sadece 39 saniye sonrasındaki ikinci sarsıntı ise 7.5 büyüklüğünde gerçekleşti. Dünyada nadir rastlanan bu peş peşe depremlerin merkez üssü, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare ve San Felipe çevresi olarak kayıtlara geçti.