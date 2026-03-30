Son Mühür- Kayseri siyasetinde sular durulmuyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi anma törenlerinde başlayan "çelenk" tartışması, bayram sürecinde fiziksel saldırı iddiaları ve sert sosyal medya restleşmeleriyle yeni bir boyuta taşındı. MHP ve Zafer Partisi arasındaki gerilim, karşılıklı açıklamalarla tırmanmaya devam ediyor.

Gerilimin fitili 18 Mart'ta ateşlendi: "Çelenk nerede?"

Krizin başlangıç noktası, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü törenleri oldu.

Zafer Partisi Kayseri İl Başkanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden MHP Kayseri İl Başkanlığı’nı hedef alan bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Çelenk sunma töreninde çelenginizi göremedik? Program sonuna dek de bekledik getirmediniz" ifadeleri kullanılarak MHP'nin törene katılım göstermediği iddia edildi.

MHP İl Başkanı Kalın: "Zavallıca bir tırmanış"

Ramazan Bayramı vesilesiyle MHP Kayseri İl Başkanlığı binası önünde düzenlenen bayramlaşma programında konuşan İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, iddialara şu şekilde yanıt verdi:

"Bugün birtakım gazeteler başka başka siyasi partilerin ya da siyasi parti olduklarını iddia eden birtakım yapılanmaların işte Milliyetçi Hareket Partisi’ne atıfta bulunarak Milliyetçi Hareket Partisi şehitlikte yoktu veya Milliyetçi Hareket Partisi’nin çelengi yoktu şeklinde zavallıca bir tırmanışta bulunmuşlar.

Onlara da aslında muhatabım değiller ama kısaca bir cevap vereyim. Milliyetçi Hareket Partisi kurulduğu günden beri şehitliklerin içerisinden çıkmamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi kurulduğu günden bu yana şehitlerin diyarı olmuştur, otağ olmuştur.

Orada iki çelenk bırakıp üç kişi poz vermekle milliyetçi de olunmaz, Türkçü de olunmaz, o şehide de sahip çıkılmaz. Bu onları ilk ve son muhataba alışım."

Zafer Partisi İl Başkanı’na saldırı iddiası

Tartışmalar sürerken, Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Seyit Ülkan’ın, Kayseri Ülkü Ocakları’na mensup bir grup tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi.

Zafer Partisi Kayseri İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, saldırının Ülkan’ın kızını keman kursu çıkışında aldığı sırada gerçekleştiği belirtilerek olay lanetlendi. Konuyla ilgili Kayseri Emniyet Müdürlüğü nezdinde hukuki girişimlerin başlatıldığı bildirildi.

Eski MHP'li Ersoy: "Kayseri'de gezdirmeyiz"

2022'nin nisan ayında partisinden Bahçeli'ye bağlılığını bildirerek istifa eden (ve daha sonra dönen) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Zafer Partisi İl Başkanı'na yapılan saldırı iddiasının ardından MHP İl Başkanı ile birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaştı. Ersoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkü Ocakları: MHP’nin şah damarıdır. Kaynağını Orhun’dan, ilhamını Söğüt’ten, inancını Kabe’den, kararlılığını Başbuğ Türkeş’ten alır.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanımız Halit Yağmur’a yapılan hadsizliği kendimize sayar kim olduğu fark etmeksizin Kayseri’de gezdirmeyiz.

O korkudan Kayseri stadyumunda tuvalete saklanan genel başkan bozuntusuna da iletin ve unutmayın ki; Çakalların hükmü Bozkurt ayağa kalkana kadardır. Yaşasın Ülkü Ocakları."