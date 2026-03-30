Son Mühür - İlber Ortaylı’nın düşünsel mirasını ve bıraktığı izleri yaşatmak amacıyla sosyal medya hesaplarının aktif şekilde kullanılmaya devam edileceği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, İlber Ortaylı’nın yalnızca eserleriyle değil; düşünceleri, sohbetleri ve yetiştirdiği öğrencilerle de kalıcı bir iz bıraktığı vurgulandı. Onun sesi ve birikiminin, kitapları ve programlarının ötesinde hafızalarda yaşamaya devam edeceği belirtilirken, bu mirası gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla sosyal medya hesaplarının aktif bir paylaşım alanı olarak kullanılacağı ifade edildi. Bu platformların, Ortaylı’nın fikirleri ve hatıralarının yaşatılacağı bir buluşma noktası olacağına dikkat çekilirken, usta tarihçinin değerli birikiminin korunarak daha geniş kitlelere ulaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.