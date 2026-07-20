Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’den istifa etmesinin ardından geçeceği yeni parti hakkında iddialar kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor. Kentteki bazı il başkanlarının Tugay’ı kendi saflarına katmak için temaslarda bulunduğu öne sürülürken, konuya ilişkin en dikkat çekici açıklama Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircioğlu’ndan geldi.

“Tugay’ı beğeniyoruz”

Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircioğlu, milli hassasiyetlerini beğendikleri Cemil Tugay’ı partilerinde görmeyi istediklerini ancak Tugay’ın yeni oluşuma katılmasını beklediklerini belirterek resmi bir davette bulunmadıklarını açıkladı. Bezircioğlu, “Cemil Tugay’ı beğeniyoruz. Düşünce olarak bize yakın görüyoruz. Kendisinin milli ve ülke hassasiyetleri yüksek, Ergenekon bayramında, 1. Yörükler kurultayını yapması bizim tabanımızda ciddi bir memnuniyete sebep oldu. Tabi ki gönlümüz Zafer Partisi’nde görmek ister ama kendisi büyük ihtimal yeni kurulacak partiye geçer diye düşünüyoruz. O yüzden yorum yapmak, ya da resmi olarak davet etme durumumuz yok. Cemil Başkanımız için hayırlısı olsun” şeklinde konuştu.

“Tugay ile bağımsız olduktan sonra görüşmedik”

Cemil Tugay’ın siyasi hayatına bağımsız devam etme kararı aldıktan sonra, Zafer Partisi’nin Tugay’a ziyarete gidip gitmediğini açıklayan Bezircioğlu, “Görüşmedik. Bağımsız olmadan önce bir iki defa görüşmüştük” dedi.

“Üye sayımız diğer partiler kadar olmasa da…”

İzmir’de zafer partisinin üye artışı hakkında konuşan Bezircioğlu, “ Üyelerimiz artıyor. Zafer Partisi’nde üye olmak kolay değil. Üye olanlar devlet dairelerinde, kamu kurumlarında işe başlarken mülakata takılabiliyor. Üye sayımız diğer partiler kadar olmasa da ciddi oy potansiyelimiz ve üye sayımız artıyor. Daha da artarak devam edecek. AK Parti’ye, CHP’ye üye olmak kadar bize üye olmak kolay değil. Biz ciddi anlamda muhalefetin tek sesi olduğumuz için üye olunurken bir imtina olabiliyor” dedi.