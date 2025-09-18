Son Mühür/ Emine Kulak- CHP’de kongre takvimi sürerken Ödemiş İlçe Kongresi bugün Belediye Düğün Salonu’nda yapılıyor. Mevcut ilçe başkanı Bülent Eker ile Özay Kaptan, ilçe başkanlığı koltuğu için yarışıyor.

Kongre Divanı Musa Çam’a Emanet

Kongrenin Divan Başkanlığına CHP İzmir eski Milletvekili Musa Çam seçildi. Kongreye Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, önceki dönem Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Çiğli ve Beydağ’ın eski belediye başkanları Utku Gümrükçü ve Feridun Yılmazlar ile çok sayıda partili katıldı.

Yönetim Kurulu ve İl Delege Listeleri Netleşti

Her iki adayın 16’şar kişilik asil ve yedek yönetim kurulu üyeleri ile 15 kişilik il delege listeleri belirlendi. İl delegeleri arasında Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ve önceki dönem başkan Mehmet Eriş de yer aldı.