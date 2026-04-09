Şarkıcı Yusuf Güney, katıldığı bir dijital platform programında kullandığı ifadeler nedeniyle adli sürecin odağına yerleşti. Yayında “Ayahuska Çayı”na yönelik sözlerin incelenmesi üzerine güvenlik birimleri harekete geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, söz konusu ifadelerin uyuşturucu kullanımını özendirici nitelikte olup olmadığını değerlendirmek üzere çalışma başlattı.

Yasaklı madde detayı dikkat çekti

Yapılan incelemelerde, “Ayahuska Çayı” olarak bilinen karışımın içerisinde yer alan DMT (Dimetiltriptamin) maddesinin, Türkiye’de yasaklı maddeler listesinde bulunduğu tespit edildi.

Bu tespitin ardından yürütülen soruşturma kapsamında Güney hakkında işlem başlatıldı.

Narkotik ekipleri gözaltına aldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar sonucunda Yusuf Güney gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ünlü şarkıcı adliyeye sevk edildi.

Mahkemeden tutuklama kararı

Adliyede hakim karşısına çıkarılan Güney hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece soruşturma kapsamında süreç tutuklu olarak devam edecek.

Olay, özellikle sosyal medya ve dijital platformlardaki içeriklerin hukuki sorumluluğu açısından da yeniden tartışma konusu oldu.