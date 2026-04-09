İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü’nde yer alan kız öğrenci yurduna izinsiz girerek uygunsuz davranışlarda bulunduğu tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay sonrası üniversite yönetimi ve emniyet birimleri harekete geçti.

Yurt içinde uygunsuz davranış iddiası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayazağa Kampüsü’ndeki Prof. Dr. Ali İhsan Aldoğan Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşanan olayla ilgili ihbar üzerine inceleme başlattı.

Yapılan ilk tespitlere göre, bir kişinin yurdun çamaşırhane bölümüne girerek uygunsuz davranışlarda bulunduğu belirlendi.

Güvenlik ve kamera kayıtları üzerinden yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliği kısa sürede tespit edildi.

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Kimliği belirlenen M.K. (28), polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin;

“hayasızca hareketlerde bulunmak”

“konut dokunulmazlığını ihlal”

“özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamalarıyla adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Üniversite yönetimi süreci yakından takip ediyor

Olayın ardından Hasan Mandal sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak sürecin titizlikle yürütüleceğini vurguladı.

Rektör Mandal açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Üniversitemiz Ayazağa Kampüsü’nde bulunan Ali İhsan Aldoğan Kız Öğrenci Yurdu’na izinsiz giren şahsa gerekli müdahale yapılmış, konu derhal emniyet birimlerine intikal ettirilmiştir. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle durum kontrol altına alınmıştır."

“Sürecin bizzat takipçisi olacağım”

Rektör Mandal, olayın tüm yönleriyle araştırılacağını belirterek şu açıklamayı yaptı: "Olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve benzer durumların tekrar yaşanmaması adına, sürecin kararlılıkla bizzat kendim takipçisi olacağımı özellikle ifade etmek isterim.

Olayla ilgili olarak idari birimlerimizde inceleme ve soruşturma başlatılacak, ilgili tüm süreçler titizlikle yürütülecektir.

Konuya ilişkin gelişmeler, şeffaflık ilkesi doğrultusunda sizlerle paylaşılacaktır. Öğrencilerimizin güvenliği en temel önceliğimdir."