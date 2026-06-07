Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı yaşandı. Kulübün yeni başkanını belirlemek için binlerce kongre üyesi sandık başına gitti. Dün ve bugün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurul maratonu, bugün resmen son bulmuş oldu. Oy verme işlemi bugün saat 10.00'da başlarken, 17.00'de ise sona erdi. Yeni başkanın belli olacağı sandıklar 18.15 sıralarında açılmaya başlarken, oy sayımının ardından yeni başkan resmen belli oldu.

Safi ve Yıldırım yarıştı!

Fenerbahçe'nin yeni başkanı olmak için kulübün efsane başkanlarından biri olan Aziz Yıldırım ile Hakan Safi kozlarını paylaştı. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi; Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Selim Kosif isimlerinden oluşurken, Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi ise; Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan isimlerinden oluştu.

Yıllar sonra yeniden başkan! Aziz Yıldırım'ın zaferi

Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında toplamda 27 bin 138 oy kullanılırken, yeni başkan da resmen belli oldu. Aziz Yıldırım, yıllar sonra yeniden Fenerbahçe'nin başkanı oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre Aziz Yıldırım 17 bin 245 oy alırken, Hakan Safi ise 9927 oy aldı.