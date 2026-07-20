Son Mühür / Atakan Başpehlivan Gelecek Partisi Parti Yönetim Kurulu Üyesi ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Yunanistan’ın Lozan Antlaşması çerçevesinde Batı Trakya Türklerine ait okulları kapatma kararını ve özellikle Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin mevcut diplomatik durumunu Son Mühür’e değerlendirerek, çok özel açıklamalarda bulundu.

Selçuk Özdağ: Batı Trakya Türkleri ve Lozan’dan doğan kazanılmış haklarımız sahipsiz değildir

Batı Trakya Türklerinin Lozan Antlaşması çerçevesinde elde ettiği hakların Yunanistan tarafından tanınmadığını ve bu durumun kabul edilemez bir sonuç doğuracağını savunan Gelecek Partili Selçuk Özdağ, iktidara konuyla ilgili çağrıda bulunarak, “Lozan çerçevesinde bize verilen haklar var ve Yunanistan bunları tanımıyor.

Aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin de bu konuyla ilgili ciddi çalışmaları var bunları da uygulamıyor. Tanımadığını deklare ediyor. Yunanistan’ın bu yaptığı azınlık haklarına ve eğitim özgürlüğüne yönelik kabul edilemez bir adımdır.

Bu nedenle ben Dışişleri Bakanlığı’mıza söz konusu karara ilişkin kamuoyuna bilgilendirecek çok güçlü bir açıklama yapmaya davet ediyorum. Batı Trakya Türkleri ve Lozan’dan doğan kazanılmış haklarımız sahipsiz değildir” şeklinde konuştu.

“Neden tek bir ülke bile KKTC’yi tanımadı?”

Öte yandan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümü üzerine de çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Gelecek Partili Özdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin diplomatik alanda hiç kimse tarafından tanınmamasının AK Parti iktidarı açısından ciddi bir başarısızlık olduğunu aktararak, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmeleri şu sözlerle sürdürdü:

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni, Avrupa Birliği’ne aldılar. Türkiye’yi yöneten hükümetler, 1974’ten beri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bir türlü dünyaya tanıtamadılar. Bugün Türk Devletleri Teşkilatı’na KKTC’nin gözlemci olarak kabul edilmesi olumlu bir gelişmedir ancak iktidar partisi 25 senedir ipe un seriyor bu dış politikada başarısızlığının ürünüdür.

Neden tek bir ülke bile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımadı. Bir yandan dünya lideriyiz diyorlar. Bir yandan bizi kıskanıyorlar diyorlar, diğer yandan kimseye tanıtamıyorlar. Sam amca ile dostuz diyorlar, ona bile tanıtamıyorlar”