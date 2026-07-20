Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadyumu'nda oynanacak kritik randevu öncesi hazırlıklar tamamlandı. İsmail Kartal yönetimindeki temsilcimiz, yeni transferlerin de yer aldığı kadrosuyla taraftarı önünde galibiyet arıyor. Litvanya Futbol Federasyonundan Manfredas Lukjancukas'ın yöneteceği karşılaşmada Alman hakem Christian Dingert VAR koltuğunda oturacak.

FENERBAHÇE GÓRNİK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Górnik Zabrze arasındaki Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı 21 Temmuz 2026 Salı günü saat 21.00'de başlayacak. Taraftarların stadyumu tamamen dolduracağı maç tv100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İNDE KİMLER VAR?

Teknik direktör İsmail Kartal, maç öncesinde yeni transferlerin son durumunu açıkladı. Kartal, Marco Asensio'nun henüz yüzde yüz hazır olmadığını ve maça ilk 11'de başlamayacağını belirtti. Nathan Aké ve Mason Greenwood ise maç kadrosunda yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerin sahaya şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor: Mert Günok, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Fred, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca.

LUKAS PODOLSKİ FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kulübün yüzde 86'lık hissesini satın alarak Górnik Zabrze Başkanı olan dünyaca ünlü eski futbolcu Lukas Podolski, takımının UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesinde bulunmuyor. Podolski, İstanbul'daki bu mücadeleyi futbolcu kimliğiyle değil, kulüp başkanı sıfatıyla protokol tribününden takip edecek.

FENERBAHÇE TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Polonya'da oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, bu turu geçmeyi başardığı takdirde 3. ön eleme turunda Sturm Graz - Hearts eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.