Siyah-beyazlı kulübün transfer listesinde yer alan deneyimli hücum oyuncusu Mohamed Salah için yürüttüğü süreçte hareketli saatler yaşanıyor. İstanbul'da yapılan toplantıların ardından tarafların büyük oranda mutabakata vardığı belirtilirken, imza aşamasında mali pürüzler ortaya çıktı. Kulüp Başkanı Serdal Adalı, görüşmelerin aktif olarak sürdüğünü belirterek durumun detaylarını paylaştı.

MOHAMED SALAH BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI MI?

İddialara göre Beşiktaş yönetimi, Mısırlı yıldız ile bonuslar dahil yıllık 12 milyon euro üzerinden 2 yıllık sözleşme konusunda prensip mutabakatı sağladı. Maaş ve sözleşme şartlarında ortak noktada buluşan tarafların resmi imzaları atması bekleniyordu. Ancak transfer sürecinde ortaya çıkan yeni gelişme, imzaların atılmasını şimdilik engelledi.

TRANSFERDEKİ MENAJER ENGELİ NEDİR?

Anlaşmanın tamamlanmasının önündeki en büyük engel, oyuncu temsilcisinin son aşamada talep ettiği ek komisyon oldu. Bu ek talebin Beşiktaş'a 5 ila 6 milyon euro arasında ilave maliyet oluşturacağı öne sürülürken, siyah-beyazlı yönetim belirlenen mali çerçevenin dışına çıkmayı kabul etmedi. Yönetim, oyuncu tarafının ek isteklerinden vazgeçmesini bekliyor. Sürecin olumlu sonuçlanması adına Mohamed Salah ile doğrudan temas kurulması planlanıyor.

SERDAL ADALI MOHAMED SALAH TRANSFERİ İÇİN NE DEDİ?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kamuoyunda transferin bittiğine yönelik haberlerin yayılmasının ardından menajer tarafının mali taleplerini artırdığını açıkladı. Kulübün çıkarlarını ön planda tuttuklarını vurgulayan Adalı, Mısırlı yıldızla büyük ölçüde anlaşma sağladıklarını doğruladı. Başkan Adalı, görüşmelerin devam ettiğini belirterek taraftarların endişe etmemesi gerektiğini dile getirdi. İstanbul'daki görüşmelerin ardından Türkiye'den ayrılan Mohamed Salah'ın avukatı, kısa süre içinde yeniden bir araya gelerek anlaşmayı resmiyete dökebilecekleri yönünde mesaj iletti. Bu gelişme, transfer umutlarının tamamen sona ermediği şeklinde yorumlanıyor.

MOHAMED SALAH'IN KARİYERİ VE İSTATİSTİKLERİ NASIL?

Dünya futbolunun en önemli hücum oyuncularından biri olarak gösterilen Mohamed Salah, profesyonel kariyerine Basel'de başladı. Daha sonra Chelsea, Fiorentina ve Roma formalarını giyen Mısırlı yıldız, 2017 yılında Liverpool'a transfer olarak kariyerinin zirvesine çıktı. Liverpool formasıyla yüzlerce maça çıkan Salah, attığı goller ve yaptığı asistlerle kulüp tarihine adını yazdırdı. Kariyeri boyunca toplam 694 resmi karşılaşmada 334 gol ve 171 asist üreten deneyimli futbolcu, Mısır Milli Takımı'nın da en önemli ismi olarak biliniyor.

MOHAMED SALAH BEŞİKTAŞ'A GELDİ Mİ?

Şu an itibarıyla Mohamed Salah'ın Beşiktaş'a transferi resmiyet kazanmış değil. Taraflar arasında futbolcunun şartları konusunda büyük ölçüde uzlaşma sağlanmasına rağmen, menajer komisyonuna ilişkin yaşanan anlaşmazlık nedeniyle transfer süreci devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim ile oyuncu cephesi arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde yeniden hız kazanması bekleniyor.