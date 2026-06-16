Önümüzdeki sezon hedefi mutlak şampiyonluk olarak belirleyen ve iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvayan 2. Lig Beyaz Grup ekibi Aliağa Futbol Kulübü, transfer piyasasında durdurulamıyor. Daha önce Kubilay Yavuz, Atabey Çiçek, Hasan Hüseyin Akınay ve Abdurrahman Üresin gibi önemli isimleri kadrosuna katarak gövde gösterisi yapan sarı-siyahlılar, son olarak iki önemli ismi daha renklerine bağladı. İzmir temsilcisi, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına Esenler Erokspor'dan Alper Kahraman ile savunma hattını sağlama almak için geçen sezon Sakaryaspor forması giyen deneyimli stoper Burak Bekaroğlu ile el sıkışarak transfer şovuna devam etti.

Şampiyonluk yolunda kadroya üst lig tecrübesi

Aliağa FK'nın yeni transferleri, son dönemde üst liglerde sergiledikleri istikrarlı performanslarla dikkat çekiyor. Sarı-siyahlı ekibin orta sahasına dinamizm katması beklenen Alper Kahraman, geçen sezon 1. Lig'de Esenler Erokspor formasıyla 7 karşılaşmada görev alarak şampiyonluk yolunda katkı sağladı. Defans hattına liderlik etmesi için transfer edilen deneyimli savunmacı Burak Bekaroğlu ise 2025-2026 sezonunun ikinci yarısında Sakaryaspor ile 1. Lig'de 12 müsabakada şans bularak formda bir görüntü çizdi. Güçlü ve alternatifli bir kadro kuran Aliağa Futbol Kulübü'nün, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer hamlelerini sürdüreceği öğrenildi.