Karaburun’un köklü geleneklerini ve mutfak kültürünü geleceğe aktaran 9. Geleneksel Yemek Festivali için geri sayım başladı.

Müesser Aktaş Etnografya ve Tarih Evi Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından yapılan organizasyon, bu yıl 16-17 Mayıs tarihlerinde kapılarını açıyor. Yarımadanın ruhunu hissettiren bu buluşma, yalnızca tadıyla değil bölgenin tarihini de tekrar canlandıracak.

Yöresel lezzetler yarışacak

Festivalin en coşkulu anları, yöresel yemeklerin birbiriyle yarıştığı anlar olacak. Karaburun ve Mordoğan mutfağının unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri, usta ellerde tekrar hayat bularak jürinin ve ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Organizasonda yalnızca yemekler değil geleneksel el sanatları ve halk oyunları da festivale renk katacak.

Müesser Aktaş’ın mirası

2008’de Müesser Aktaş’ın büyük emeklerle inşa ettiği müze, Karaburun’un kültürel belleği. Müze içerisindeki eski köy odası, sandıklarda bulunan işlemeli yerel kıyafetler ve mutfaktaki bakır kaplar tarihe yolculuk yaptırıyor.

Nargisus Çeşmesi festivalin en önemli durağı

Etkinlik programı sadece tadım ve gösterilerle sınırlı değil. Yarımadanın atmosferini solumak isteyen misafirler için özel bir yer var. Echo ve Narcissus hikayesinin geçtiği Nargisus Çeşmesi, festivalin en önemli noktalarından biri olacak.

Yerel turizmine katkıda bulunacak

İzmir ve çevre illerden büyük katılım beklenen organizasyon, Karaburun ve Mordoğan’ın yerel turizmine de katkıda bulunacak. İki gün devam edecek olan maraton; söyleşiler, sergiler ve kültürel paylaşımlarla sürecek.