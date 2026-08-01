Perseid meteor yağmuru, Dünya'nın her yıl 109P/Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'nın yörüngesinde bıraktığı kaya ve toz parçalarının arasından geçmesiyle oluşuyor. Atmosfere büyük hızla giren bu parçacıklar sürtünmenin etkisiyle yanarak gökyüzünde kısa süreli parlak izler bırakıyor. Bu yıl 17 Temmuz'da başlayan gök olayı 24 Ağustos'a kadar devam edecek.

En yoğun gözlem zamanı ise 13 Ağustos'u 14 Ağustos'a bağlayan gece olacak. Bu tarihte uygun hava koşullarında saatte 100'e kadar meteor görmek mümkün. Ay'ın yeni ay evresinde bulunması da gökyüzünü daha karanlık hale getirerek meteorların daha net seçilmesini sağlayacak. Bu nedenle 2026 yılı, Perseid meteor yağmurunu izlemek isteyenler için oldukça elverişli bir dönem sunuyor.

Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı binlerce parçayı geride bırakıyor

Perseid meteor yağmurunun kaynağı, 109P/Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı olarak biliniyor. Yaklaşık 26 kilometre çapındaki çekirdeğe sahip kuyruklu yıldız, Güneş etrafındaki bir turunu yaklaşık 133 yılda tamamlıyor.

Kuyruklu yıldızın geçişi sırasında uzaya saçılan kaya ve toz parçaları yüzyıllar boyunca yörüngede kalabiliyor. Dünya bu parçacıkların bulunduğu bölgeden her yıl geçtiğinde Perseid meteor yağmuru meydana geliyor. Gök taşlarının atmosferde oluşturduğu ışık izleri yalnızca birkaç saniye sürse de, bazıları çok daha parlak görünerek gökyüzünde uzun süre dikkat çekebiliyor.

Ateş topları gökyüzünün en parlak anlarını oluşturacak

Perseid meteor yağmuru sırasında görülen meteorlar saniyede yaklaşık 60 kilometre hızla Dünya atmosferine giriş yapıyor. Bu yüksek hız, sürtünmeyle birlikte gökyüzünde parlak ışık izlerinin oluşmasına neden oluyor.

Meteorların büyük bölümü kısa süreli ışık çizgileri şeklinde görülse de, halk arasında "ateş topları" olarak bilinen çok daha parlak meteorlar da ortaya çıkabiliyor. Parlaklıkları eksi 3 kadire kadar ulaşabilen bu meteorlar, daha büyük ışık patlamaları oluşturuyor ve gökyüzünde daha uzun süre seçilebiliyor. Perseid meteor yağmuru boyunca meteorlar, Kahraman (Perseus) Takımyıldızı yönünden geliyormuş izlenimi verecek.

Dünyada her yıl sekiz büyük meteor yağmuru yaşanıyor

TÜBİTAK Türkiye Ulusal Gözlemevi'nin 2026 Gök Olayları Yıllığı'na göre Dünya her yıl düzenli olarak sekiz büyük meteor yağmurunun etkisi altına giriyor.