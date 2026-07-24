İnsan gözünün doğal koşullarda algılayamadığı yeni bir renk tonu, California Berkeley Üniversitesi araştırmacılarının geliştirdiği özel bir lazer sistemi sayesinde ilk kez görüntülendi. Science Advances dergisinde yayımlanan çalışmada "olo" adı verilen rengin, görünür renk spektrumunun dışında yer aldığı belirtildi. Araştırmacılar, yalnızca belirli göz hücrelerini uyararak elde edilen bu deneysel rengin, hem görme bilimi hem de geleceğin görüntüleme teknolojileri açısından yeni tartışmaların kapısını araladığını ifade ediyor.

Olo rengi nasıl ortaya çıkarıldı ve neden doğal olarak görülemiyor

Berkeley Üniversitesi ekibi, "Oz Görme Sistemi" adını verdikleri deneysel yöntemde yüksek hassasiyetli lazerlerden yararlandı. İnsan gözündeki renk algısından sorumlu L, M ve S konilerinden yalnızca M konisini seçici şekilde uyaran araştırmacılar, normal yaşamda oluşması mümkün olmayan bir görsel deneyim oluşturdu. Sistemin ikili kod karşılığının "010" olması nedeniyle yeni renk "olo" olarak adlandırıldı.

Deneye katılan gönüllüler, gördükleri rengi doğal renk skalasında karşılığı bulunmayan son derece doygun bir mavi-yeşil tonu olarak tarif etti. Bilim insanları ayrıca bu rengin tanımlanabilmesi için ortama beyaz ışık eklenmesi gerektiğini belirledi. Bu durum, "olo"nun insan gözünün günlük yaşamda karşılaşabileceği görünür renk gamutunun dışında yer aldığını destekleyen önemli bulgulardan biri olarak değerlendiriliyor.

Bilim dünyasında yeni renk tartışması başladı

Araştırmanın yayımlanmasının ardından bilim insanları arasında farklı görüşler ortaya çıktı. Çalışmayı destekleyen uzmanlar, geliştirilen yöntemin insan görme sisteminin sınırlarını deneysel olarak genişlettiğini ve daha önce algılanamayan bir renk deneyimi sunduğunu savunuyor.

Buna karşın Londra St. George's Üniversitesi'nden görme bilimci Prof. John Barbur, bunun tamamen yeni bir renk olarak tanımlanmasının doğru olmadığını düşünüyor. Barbur'a göre deney sırasında elde edilen görüntü, yalnızca M konilerinin tek başına uyarılması sonucu ortaya çıkan alışılmışın dışında yoğunlukta bir yeşil tonundan ibaret. Bu nedenle "olo"nun yeni bir renk mi yoksa mevcut renklerin farklı bir algısı mı olduğu konusu bilimsel tartışmaların odağında yer alıyor.

Oz Görme Sistemi hangi alanlarda kullanılabilir

Araştırmacılar, geliştirilen teknolojinin yalnızca temel bilim açısından değil, uygulamalı alanlarda da önemli fırsatlar sunabileceğini belirtiyor. Özellikle renk körlüğü simülasyonları, tıbbi görüntüleme sistemleri ve ileri düzey ekran teknolojileri bu yöntemden yararlanabilecek başlıca alanlar arasında gösteriliyor.

Bununla birlikte teknolojinin günlük kullanım için henüz uygun olmadığı vurgulanıyor. Araştırmanın eş yazarı James Fong, sistemin yüksek hassasiyetli optik düzenekler ve özel lazer ekipmanları gerektirdiğini belirterek mevcut haliyle akıllı telefon, tablet veya televizyon ekranlarına entegre edilmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Buna rağmen uzmanlar, gelecekte optik teknolojilerde yaşanacak gelişmelerin benzer yöntemleri daha erişilebilir hale getirebileceğini değerlendiriyor.