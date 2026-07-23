Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında 6 tanınmış isim daha ifade vermek üzere çağrıldı. Gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses'in yanı sıra komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan'ın da ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

Daha öncede 5 isim ifade vermişti

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında önceki gün Gökhan Özoğuz, gazeteciler Ece Üner ve Fatih Portakal, hukukçu Feyza Altun ile programcı Öykü Serter ifadeye çağrılmıştı. Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal, ifade işlemleri için İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Fatih Portakal'ın ifadesinden: ''İş haricinde bir arkadaşlığım bulunmamaktadır..."

Gazeteci Fatih Portakal, savcılıkta verdiği ifadeden öne çıkan kısımlar şöyle:

"Ben 1996 yılından itibaren gazetecilik yapmaktayım. 2010 yılından itibaren de ekranlarda haber sunuculuğu yapıyorum. Son 1 yıldır ise herhangi bir kanalda çalışmıyorum. Bahsetmiş olduğum haber sunuculuğu işini de devam ettirmiyorum. Bana sormuş olduğunuz Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur isimli şahısları sanatçı kimliği ve yapmış oldukları programlar sebebiyle tanıyorum. Her iki şahısla da sosyal hayatımda kişisel bir ilişkim bulunmamaktadır. Haluk Levent isimli şahısla yüz yüze hiçbir zaman bir araya gelmedim ancak tam hatırlamamakla birlikte bir veya iki defa telefon üzerinden kurmuş olduğu Ahbap isimli derneğin kuruluş aşamasından bir iki yıl sonra haber programımla ilgili görüştüğümü hatırlıyorum. Oğuzhan Uğur isimli şahısla da aynı şekilde gazetecilik faaliyetiyle ilgili bir kaç kez görüşmüşümdür. Bunun dışında Oğuzhan Uğur ile de bir araya gelmişliğim veya iş haricinde bir arkadaşlığım bulunmamaktadır"