Ege'nin kalbi İzmir'de sonbaharın o hafif serinliği yavaş yavaş yerini kışlık kıyafetlerin dolaplardan çıktığı soğuk günlere bırakıyor. Gündelik yaşamın koşturmacası içinde, artan masraflar ve hayat pahalılığı vatandaşın belini bükerken, en büyük telaş yakında gelecek olan kabarık faturalar için yaşanıyor. Havalar iyice buz kesmeden evdeki hesabı çarşıya uydurmaya çalışanlar için Ankara'dan gelen son haber, bir nebze olsun yüreklere su serpti. Bu adım, ay sonunu getirmekte zorlanan kesimler için kış mevsimini çok daha katlanılabilir kılacak.

Kiracılara da Kapı Açıldı

Isınma derdine derman olacak doğalgaz tüketim desteği, İzmir'deki yüz binlerce dar gelirliyi kapsayacak şekilde genişletildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın devreye soktuğu bu can suyu, eskiden olduğu gibi sadece mülk sahiplerini değil, her ayın başında kira ödemek için çırpınan vatandaşları da kapsıyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerin Ekim ayından başlayarak Mayıs ayına kadar uzanan 8 aylık süreçte iki ayda bir vatandaşla buluştuğunu belirtti. Son açıklanan rakamlar, milyarlarca liralık dev bir bütçenin hak sahiplerine ulaştırıldığını ve bu kış da yalnız bırakılmayacaklarını gösteriyor.

Kimler Masaya Oturabiliyor?

Desteğe ulaşmanın kuralları aslında herkesin anlayabileceği kadar şeffaf. T.C. vatandaşı olma zorunluluğunun yanında, İzmir'de doğalgaz altyapısının aktif olduğu bir ilçede ikamet etmeniz ilk kural. Sonrasında cebinize giren paraya bakılıyor. Diyelim ki evde üç kişisiniz; haneye giren toplam geliri üçe böldüğünüzde asgari ücretin üçte birlik kısmını geçmemeniz şart. En can alıcı detay ise kapınıza gelen faturanın üstünde sizin adınızın yazıyor olması. Başkasının aboneliğiyle bu haktan faydalanmanız yasal olarak mümkün değil.

Başvurular E-Devlet'ten Yapılıyor

Geceler iyice ayaza çekmeden önce e-Devlet kapısı üzerinden birkaç dakika içinde başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Arama kısmına "sosyal yardım başvuru hizmeti" yazdığınızda karşınıza çıkan formu doldurmanız işi çözüyor. Abonelik bilgilerinizde eski firmadan kaynaklı bir pürüz varsa, e-ailem.aile.gov.tr sistemine girip bunu anında düzeltebiliyorsunuz. İnternet üzerinden halledemezseniz, faturayı alıp Konak, Karşıyaka veya nerede oturuyorsanız oradaki Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na bizzat başvurabilirsiniz. Destek yattığında, Aile Kart'ınızla gidip Halkbank ya da TAM ATM'lerinden nakit olarak paranızı çekip, gaz ödemenizi rahatça yapıyorsunuz.