Araştırma, İngiliz tıp girişimi Newrotex tarafından yürütüldü. Klinik denemeler ise NHS bünyesinde görev yapan travma ve ortopedi cerrahı Dr. Alex Woods’un liderliğinde gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda kopmuş bacak sinirleri bulunan beş hastaya örümcek ipeğinden hazırlanan biyolojik yapıların kullanıldığı bildirildi.

Hastalarda his kaybı geri döndü

Times gazetesinin yayımladığı bilgilere göre operasyon geçiren tüm hastalarda önemli gelişmeler görüldü. Uyuşmuş bölgelerdeki his kaybının geri geldiği ve bir hastanın hareket kabiliyetini yeniden kazandığı belirtildi.

Dr. Woods, normal şartlarda iyileşmesi çok zor hatta bazen imkansız kabul edilen sinir hasarlarında bu sonuçların elde edilmesinin bilim dünyası açısından heyecan verici olduğunu söyledi.

Araştırmaya göre örümcek ipeği, sinir hücrelerinin yeniden büyümesi için uygun bir yapı oluşturuyor. Sinir lifleri adeta bir kafese sarılan gül dalları gibi bu ipek yapı üzerinde gelişiyor. Bu sayede kopmuş sinir uçlarının yeniden birleşmesine yardımcı oluyor.

Antik çağdan modern cerrahiye uzanan bir fikir

Aslında örümcek ağlarının yaralarda kullanılması çok yeni bir düşünce değil. Antik çağ hekimlerinin yüzeysel yaraları tedavi etmek için örümcek ağlarından faydalandığı biliniyor. Ancak bu yöntemin ilk kez insan vücudunun içinde, sinir fonksiyonlarını onarmak amacıyla cerrahi bir uygulamada kullanıldığı ifade ediliyor.

Dr. Woods’un zooloji geçmişi ile cerrahi deneyimini bir araya getirmesi, bu yöntemin geliştirilmesinde önemli rol oynadı. Ona göre örümcek ipeği hem dayanıklı hem de biyolojik açıdan uyumlu bir materyal olduğu için sinir onarımında ideal bir ortam sunuyor.

Sinirler için doğal bir köprü görevi görüyor

İnsan vücudu normalde iyileşme sürecinde kolajen iskeletler oluşturuyor. Ancak bu yapı yaklaşık on gün içinde bozuluyor ve özellikle bir santimetreyi aşan sinir boşluklarında onarım çoğu zaman başarısız oluyor.

İşte bu noktada örümcek ipeği devreye giriyor. Araştırmada cerrahlar, hastanın kendi damarından hazırlanan içi boş bir tüpün içinden yaklaşık bin adet ince ipek ipliği geçiriyor. Ardından bu yapı kesilmiş sinir uçlarının arasına yerleştiriliyor. Böylece sinir hücreleri bu iskele üzerinde büyümeye başlıyor.

Tedavi sürecinin ilginç tarafı ise kullanılan ipek dokunun zamanla vücut içinde zararsız biçimde çözünmesi. Yani görevini tamamladıktan sonra vücuttan doğal şekilde kayboluyor.

Tıp dünyasında yeni bir kapı aralanabilir

İngiltere’de gerçekleştirilen bu çalışma henüz sınırlı sayıda hasta üzerinde uygulanmış olsa da sonuçlar dikkat çekici bulundu. Uzmanlar, özellikle geniş sinir hasarlarının tedavisinde bu yöntemin gelecekte önemli bir seçenek haline gelebileceğini düşünüyor.

Bir zamanlar insanların köşelerde görünce süpürüp attığı örümcek ağları, şimdi bilim insanlarının elinde farklı bir anlam kazanıyor. Belki de ilerleyen yıllarda sinir hastalıklarının tedavisinde en beklenmedik kahramanlardan biri örümcek ipeği olacak. Bu ihtimal bile tıp dünyasında şimdiden merak uyandırmaya yetti.