Seyahat deneyimlerini inceleyen lüks havaalanı transfer şirketi SCS Chauffeurs, gezginlerin yeniden ziyaret etmek istediği ülkeleri belirlemek için geniş kapsamlı bir analiz yaptı. Araştırmada 8 binden fazla çevrimiçi yorum ve beğeni incelendi.

Yapılan değerlendirmeye göre turistlerin bir ülkeye tekrar gitmek istemesinin en önemli nedeni, o yerde hâlâ keşfedilecek çok şey olduğunu düşünmeleri. Bir başka deyişle, ziyaretçiler bazı ülkelerden ayrılırken deneyimin yarım kaldığını hissediyor.

Bu durum da aynı ülkeye yeniden gitme isteğini güçlendiriyor.

Listenin zirvesinde doğa cenneti Kosta Rika yer aldı

Araştırmanın sonuçlarına göre listenin ilk sırasında Orta Amerika’nın dikkat çeken destinasyonlarından biri olan Kosta Rika bulunuyor.

Yağmur ormanları, aktif volkanları ve zengin biyoçeşitliliğiyle bilinen ülke, doğa tutkunlarının en çok geri dönmek istediği yerlerden biri olarak gösteriliyor. Sürdürülebilir turizm anlayışı ve macera aktiviteleri de Kosta Rika’yı cazip hale getiriyor.

Uzmanlara göre ziyaretçiler bu ülkede gördüklerinin sadece küçük bir kısmını deneyimlediklerini düşünüyor ve bu yüzden tekrar gitme isteği duyuyor.

Kültür ve gastronomi de önemli bir etken

Araştırma sadece doğanın değil, kültür ve mutfağın da turistlerin yeniden ziyaret kararında önemli rol oynadığını ortaya koydu.

Özellikle İtalya, tarihi şehirleri ve güçlü gastronomi kültürüyle listede üst sıralarda yer aldı. Japonya ise hem geleneksel kültürü hem de teknolojiyle iç içe modern yaşamıyla dikkat çekti.

Birleşik Krallık da tarihi mirası ve köklü şehirleri sayesinde gezginlerin tekrar görmek istediği ülkeler arasında yer aldı.

Doğal manzaralarıyla öne çıkan ülkeler dikkat çekiyor

Listede yalnızca kültürel destinasyonlar değil, güçlü doğa deneyimleri sunan ülkeler de yer aldı.

Hindistan’ın renkli kültürü, Yeni Zelanda’nın eşsiz doğası, İrlanda’nın yemyeşil manzaraları ve İzlanda’nın volkanik coğrafyası gezginlerin yeniden gitmek istediği ülkeler arasında gösterildi.

Portekiz sıcak atmosferi ve doğal güzellikleriyle listede dikkat çekerken, Birleşik Arap Emirlikleri ise modern şehir hayatı ve lüks turizm imkanlarıyla öne çıktı.

Gezginlerin tekrar gitmek istediği 10 ülke

Araştırmaya göre turistlerin yeniden ziyaret etmeyi düşündüğü ülkeler şöyle sıralandı:

Kosta Rika

İtalya

Japonya

Birleşik Krallık

Portekiz

Birleşik Arap Emirlikleri

Hindistan

Yeni Zelanda

İrlanda

İzlanda

Turizmde en güçlü başarı göstergelerinden biri

Uzmanlara göre bir destinasyonun ziyaretçide “yeniden gelme isteği” bırakması turizm açısından çok önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Bir ülkenin doğası, kültürü ve sunduğu deneyimler ziyaretçide güçlü bir bağ oluşturduğunda, insanlar oraya tekrar gitmek istiyor. Araştırma sonuçları da aslında bunu gösteriyor.

Gezginlerin büyük bölümü, bazı ülkelerden ayrılırken aklında aynı düşünceyi taşıyor: “Buraya tekrar gelmeliyim.” Hatta bazen plan bile yapılmadan o düşünce akılda kalıyor. Bazı yolculuklar gerçekten yarım kalmış gibi hissedilebiliyor, belki de bu yüzden insanlar aynı ülkelere tekrar tekrar gitmek istiyor.