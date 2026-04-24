Son Mühür/ Emine Kulak- CHP İzmir İl Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe meclis gruplarıyla daha etkin ve iletişim kurmak amacıyla koordinasyon toplantısı yaptı.

Kültürpark 4 No’lu Hol’de bulunan Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen birinci toplantıya İzmir’in CHP’li ilçelerinin grupbaşkanvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç katıldı.

Meclis üyeleri tarafından yapılan yorumlara göre yapılan toplantı CHP İzmir İl Başkanı Güç’ün yeni seçilen Grupbaşkanvekilleri ile tanışma ve strateji belirlemesi yönünde.

İkinci oturum ise CHP’li Büyükşehir Meclis Üyeleri ve belediye başkanları ile devam ediyor.

İlçe belediye başkanları arasından Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Çoşkun katıldı. Diğer ilçe belediye Başkanlarının da katılması bekleniyor.