Son Mühür / Merve Turan- İzmir, muhteşem bir festivale kalbini açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce 20 ve 21 Haziran’da düzenlenen İzmir Yoga Festivali, coşku dolu anlara sahip oldu. Kültürpark’taki Zeytin Sahne önündeki çim alan, yüzlerce yogaseveri bir araya getirdi. Dünya Yoga Günü dolayısıyla düzenlenen festivalde katılımcılar, matlarını çimlerine serdi ve hep birlikte yoga yaptı.

İzmir Yoga Festival kapsamında Ali Anıl Yaşar’ın gerçekleştirdiği “Ses Terapisi” büyük beğeni aldı. Etkinlik alanından yayılan melodiler eşliğinde katılımcılar hem rahatladı hem de Beste Elvanlı’nın yönettiği “Hep Birlikte Yoga” etkinliğinde birlikte yoga yapıyor olmanın keyfini çıkardı. Daha sonrasında ise Flow&Chill Ateş Gösterisi ve Gaffersband konseri ile coşku doruğa ulaştı.

“Halkın nefes alabileceği bir alan…”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sportif Organizasyonlar Şefi Özlem Yücel, “Kültürpark İzmir’in nefes aldığı en canlı parklardan ve en büyük yeşil alanlardan biri. Burada oluşturulan büyük çim alan hem spor yapanlar hem de etkinlik ve sahne gösterileri için İzmir’e kazandırıldı. Halkın nefes alabileceği bir alan yaratıldığı için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

“Bedenimize ve ruhumuza iyi gelecek”

Yoga eğitmeni Beste Elvanlı, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bu alanı bize açtığı ve halkla buluşmamızı sağladığı için teşekkür ediyorum. Biz çok heyecanlıyız. Geceleri uyumadan bu tarihin gelmesini bekledik. Sonunda kavuştuk. Tam bir festival havası yaşanıyor. Her şey çok güzel. Dünyadaki gelişmelere müdahale etme şansımız yok. Ama düşünce yapımızı değiştirebiliriz. Bedenimize ve ruhumuza iyi gelecek etkinliklere katılabiliriz. Tüm katılımcılarla bu alanlar güzelleşiyor. İyi ki varlar” ifadelerini kullandı.

“İlk defa böyle bir etkinliğe katılıyorum”

Yoga Festivali’ne katılmak amacıyla Manisa’dan İzmir’e gelen Ferda Topuz, “Böyle etkinliklerin olması çok güzel. İzmir’de Yoga Festivali olunca, bu etkinliğe katılmak istedik” dedi. Yoganın kendisi için huzur, sağlık ve özgürlük anlamına geldiğini belirten Deniz Turgal da “İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bu etkinliği düzenledikleri için teşekkür ediyorum. İzmirli olarak çok mutluyum ve kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu tür etkinlikleri çok beğeniyorum. Doğada olmak, toprağa dokunmak, vücudu sağlık şekilde esnetmek çok güzel” ifadelerini kullandı. Programı arkadaşından duyduğunu ve katılmak istediğini söyleyen İlker Demiral, “İlk defa böyle bir etkinliğe katılıyorum. Normalde spor yapıyorum. Ama kalabalık bir ortamda ilk kez yoga yapıyorum” dedi.

“Bizim mutluluğa ihtiyacımız var”

Katılımcılardan Şerife Muyaoğlu çok güzel bir program olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Çok güzel, çok hoşuma gitti. Herkese bu tür etkinliklere katılmasını tavsiye ediyorum. İnsanlar çok mutlu oluyor. Zaten bizim mutluluğa ihtiyacımız var. O nedenle böyle bir yerde bulunmak ayrıcalık. Hepimizin buna çok ihtiyacı var. Diliyorum devamı yapılır.”

Bir diğer katılımcı Halime Sözen, “Yoga hem ruhumuza hem de bedenimize iyi geliyor. Yoganın içerisinde büyük bir felsefe var. Herkese tavsiye ediyorum” mesajı verdi.