TFF 3. Lig 4. Grup Play-Off ilk maçında Ayvalıkgücü Belediyespor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Karşıyaka’da, Teknik Direktör Burhanettin Basatemür ikinci maç öncesi güven verdi.
İlk maçı adil bir beraberlik olarak yorumlayan tecrübeli direktör, oyun kalitesinin saha şartları nedeniyle istedikleri seviyeye çıkamadığını fakat mücadelenin üst düzey olduğununun altını çizdi.
Ayvalık'taki maç sonrası yaşanan tribün olaylarını üzüntüyle karşıladığını belirten Basatemür, "Şimdi o maçı geride bıraktık ve tamamen Salı gününe odaklandık.
Kendi evimizde, taraftarımızın yaratacağı o muazzam atmosferle turu geçeceğimize inancım tam. 2. Lig yolunda durmaya niyetimiz yok" dedi.
Rövanş Salı günü İzmir’de
0-0’lık skorun sonrasında her türlü galibiyetin Karşıyaka’yı bir üst tura taşıyacağı zorlu maç için şehirde hazırlıklar yapılıyor.
Yeşil-kırmızılı taraftarların tribünleri tıklım tıklım doldurarak takıma 90 dakika boyunca destek vermesi olması bekleniyor.
Minik Kaf-Sin-Kaf Trabzonspor’u devirdi
Kulüp adına önemli bir gelişme Antalya’da meydana geldi. Tayfun Yungul başkanlığında büyüme gösteren futbol altyapısı, sonuçlarını göstermeye başladı. U12 takımı, Antalya’da düzenlenen Xcup Turnuvası’nda dikkat çeken bir performans sergiledi.
Final maçında Süper Lig ekibi Trabzonspor’un genç takımıyla karşılaşan yeşil-kırmızılı ekip, sahada iyi bir performans gösterdi.
Rakibini 2-1 mağlup ederek kupaya ulaşan minikler, şampiyonluk heyecanını Antalya sokaklarında "Kaf-Sin-Kaf" tezahüratlarıyla kutladı.