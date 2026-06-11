UYAP Bilişim Sistemi, milyonlarca vatandaşın ve hukukçunun günlük hayatında büyük yer tutuyor. Sistemde yaşanacak olası bir kesinti haberi, mesai saatleri içindeki hukuki planlamaları doğrudan etkiliyor. Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak yeni yazılım güncellemesi nedeniyle platformda geçici bir erişim sorunu yaşanacağı haberleri yayıldı. Hukukçular ve vatandaşlar arama motorlarında "12 Haziran Cuma UYAP erişim engeli mi olacak" ve "UYAP ne zaman düzelecek" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

12 HAZİRAN CUMA UYAP'TA ERİŞİM ENGELİ Mİ OLACAK?

Beklenen açıklama geldi ve dijital adalet sisteminde bir yazılım güncellemesi yapılacağı kesinleşti. Yetkililer, 12 Haziran Cuma günü altyapı çalışmaları sebebiyle UYAP sisteminin erişime kapatılacağını duyurdu. Güncelleme işlemi akşam saat 19.00'da başlayacak ve 22.00'ye kadar sistem tamamen hizmet dışı kalacak. Planlanan çalışmaların uzaması halinde bu üç saatlik kesinti süresinin esneyebileceği ifade edildi.

HAK KAYBI YAŞAMAMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Sistemin kapalı kalacağı saatler özellikle süreli evrak gönderecek ve kritik işlem yapacak olan avukatlar için büyük önem taşıyor. UYAP yönetimi, herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına süreli ve acil işlemlerin cuma günü mesai saatleri bitmeden tamamlanması konusunda kullanıcıları uyardı. İşlemlerini son saatlere bırakanlar sistem kapalı olacağı için işlem yapamayacak.

UYAP AVUKAT PORTALI HANGİ İŞLEMLERE KAPATILACAK?

Kesinti sadece yazılım güncellemesinin yapıldığı saatlerle sınırlı kalmıyor. Avukat Portal üzerinden yapılan ödemelerin sistem veznelerine aktarımı sırasındaki kontroller sebebiyle gece 23.30 ile 00.15 saatleri arasında da özel bir kısıtlama uygulanıyor. Bu 45 dakikalık zaman diliminde dava açma ve harç yatırma gibi ödeme gerektiren hiçbir işlem yapılamayacak. Ancak evrak gönderme, gelen evrakı okuma veya dosya inceleme gibi ödemesiz işlemler normal seyrinde çalışmaya devam edecek.

EVRAKLAR AÇILMIYOR VE ÖDEME EKRANI ÇIKMIYOR SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Sistem açık olduğu anlarda bile kullanıcıların sıkça yaşadığı bazı teknik sorunların çözüm yolları paylaşıldı. Evrakları görüntüleyemeyenlerin giriş yaparken mutlaka Google Chrome tarayıcısını kullanması, güncel UYAP Editör programını bilgisayarlarına indirmesi ve tarayıcı geçmişini temizlemesi isteniyor. İşlem sırasında "Diğer Kişi/Kurum Hesabı ile Ödeme" butonuna basıldığında ekranın açılmaması sorunu ise tarayıcıdaki açılır pencere (pop-up) engelleyicisinden kaynaklanıyor. Kullanıcıların ödeme yapabilmek için pop-up izinlerini açması yeterli oluyor.

AVUKAT PORTAL 9. MADDE UYARISI NEDİR, SİSTEMDEN NEDEN ATIYOR?

UYAP sisteminde robot yazılımlar kullanarak sistemi yoran veya aynı anda farklı IP adreslerinden giriş yapan hesaplar, 9. madde ihlali gerekçesiyle güvenlik engeline takılıyor. Bu uyarıyı alan bir kullanıcı 3 saat boyunca portala giremiyor. Üç saatlik ceza süresi bittiğinde ise engel hiçbir başvuruya gerek kalmadan otomatik olarak kalkıyor. Ayrıca sabit IP kullandığı halde "başka bir bilgisayarda oturum açıldı" uyarısıyla sistemden atılan kurum veya banka avukatlarının, arka planda çalışan VPN programlarını mutlaka kapatması gerekiyor. Elektronik imza şifresi (PIN) kilitlenenlerin ise sistemsel bir sorun aramak yerine doğrudan e-imzayı satın aldıkları sağlayıcı firmayla iletişime geçmesi şart.