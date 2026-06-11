Milli Eğitim Bakanlığının LGS öncesi eğitim takviminde yaptığı düzenleme gündem oldu. Milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği tatil kararı sonrası gözler uygulamanın sınırlarına çevrildi. İnternet üzerinden "12 Haziran tatil mi son dakika" ve "12 Haziran memurlara ve kamuya tatil mi" sorguları öne çıktı. Cuma günü hangi sınıflarda ders yapılmayacağı ve öğretmenlerin izin durumu araştırılıyor. Alınan kararın sınırları ve resmi tatil olup olmadığına dair bilgiler belli oldu.

12 HAZİRAN CUMA GÜNÜ OKULLAR KİMLERE TATİL, NEDEN TATİL?

Milli Eğitim Bakanlığı, hafta sonu yapılacak LGS hazırlıkları nedeniyle 12 Haziran Cuma günü tüm resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verdi. Alınan karar okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm öğrencileri ilgilendiriyor. Bu kademelerdeki öğrenciler cuma günü dersbaşı yapmayacak. Öğretmenlerin idari izin durumu ise şu an için kesinleşmedi. Sınav görevlisi olmayan öğretmenlerin izin durumu bakanlıktan gelecek ek duyurularla netlik kazanacak.

12 HAZİRAN MEMURLARA VE KAMUYA TATİL Mİ?

Bakanlık tarafından açıklanan karar sadece eğitim kurumlarını ilgilendiriyor. 12 Haziran 2026 Cuma günü takvimde resmi bir genel tatil olarak geçmiyor. Bu uygulama sadece LGS sınavı hazırlıkları için alınan idari bir kararı yansıtıyor.

CUMA GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ, MESAİ DEVAM EDECEK Mİ?

Eğitime ara verilmesi nedeniyle kamu ve özel sektör çalışanları kendi mesai durumlarını araştırmaya başladı. Ancak eğitim kurumları dışında herhangi bir tatil ilanı yapılmadı. Cuma günü kamu kurumlarında, kuruluşlarda ve özel sektörde normal mesai saatleri kesintisiz olarak devam edecek. Tüm kamu görevlileri iş başı yapacak.