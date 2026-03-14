Son Mühür / Yeni Yüzyıl Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Muhammed Gümüş, partisinin gençlik yapılanmasına ve gelecek vizyonuna dair kapsamlı bir açıklamada bulundu. Son Mühür’e özel açıklamalarda bulunarak siyaseti bir makam aracı değil, hizmet sahası olarak gördüklerini vurgulayan Gümüş, "Asıl olarak iki yıl önce çıkmış olduğumuz bu yolda gençlik kolları olarak açıkçası daha doğrusu kökü mazide, gözü atide, milli ve manevi değerleri merkeze alan, adalet ve ahlak eksenli bir siyasi hareketiz" dedi.

Diğer siyasi oluşumlardan farklarını ahlak ve maneviyat düsturuyla açıklayan Gümüş, partisinin "Ahlakla büyü, adaletle yönet" sloganını hatırlatarak, gençleri sadece seçmen değil, geleceği inşa eden liyakatli özneler olarak tanımladıklarını belirtti.

"Liyakat ve erdem önceliğimiz"

Eğitimden toplumsal korumaya kadar geniş bir yelpazede hedeflerini sıralayan Gümüş, "Bizim hedeflerimiz ve önceliklerimiz arasında; eğitim ve ilim, toplumsal koruma, liyakat ve erdem öncelikli. Eğitim ve ilimle ilgili olarak gençlerin sadece mesleki değil, ahlaki ve fikri derinlik kazanmasını sağlamayı hedefliyoruz. Yönetmeliğimizin ikinci maddesi de bu. Toplumsal korumada da bağımlılık, yozlaşma ve her türlü zararlı alışkanlığa karşı çelikten bir irade sergiliyoruz. Görevlendirmelerde, sadakati değil ehliyeti ve erdemi esas alan bir teşkilat yapımız var. Bu yapıyı önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Liyakat” vurgusu yaptı

Teşkilat yapısındaki disiplin ve kucaklayıcılık anlayışına da değinen Gümüş, "Partimizde gençliğe ayrılan kadrolarda liyakatın yeri vakar, tevazu, disiplin ve kucaklayıcılıkta olacak. Vakar ve tevazu derken; sorulara karşı hakim, sakin ve kararlı bir duruşta, disiplin derken teşkilat hiyerarşisinde mahalleden genel merkeze, yönetmelik hükümlülükte tam bağlılıkta ve kucaklayıcılık derken de ayrımcılığı reddeden, fırsat eşitliğini savunan bir liderlikten bahsediyoruz" diye konuştu.

Tüm gençlere davet var!

Konuşmasının sonunda tüm Türkiye'deki gençlere çağrıda bulunan Gümüş, şu sözlerle açıklamasını tamamladı:

"Biz gençliği geleceğim emanetçisi değil, bugünün ortağı olarak görüyoruz. Siyasetimiz şahısların değil adaletin ve ahlakın ihtilali içindir. Yeni Yüzyıl Partisi’nde her genç birer bayraktar, her mahalle birer erdem kalesidir. Yeni Yüzyıl Partisi’nin kapısı tüm gençlere açıktır. Türkiye’nin 81 ili 922 ilçesinden Ankara’daki genel merkezimizi ziyaret edebilirler. Gençlerimizin hem gönlümüzde hem de başımızın üzerinde yer var."