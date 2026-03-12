Son Mühür / Yeni Yüzyıl Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Nigar Ağırtmış, partilerinin kadın kolları olarak siyasi tarihlerinde yeni bir sayfa açtıklarını anlattı. Son Mühür’e özel açıklamalarda bulunan Ağırtmış, siyasetin yalnızca rakamlardan ve makamlardan ibaret olmadığını belirterek, “Siyaset, bir ahlak felsefesini, bir medeniyet davasını hayata geçirme çabasıdır. Bu davanın en güçlü kalesi ise kadınlarımızdır” dedi. Kadınların toplumun her alanında etkin rol almasını ve aile birliğinin korunmasını öncelikleri arasında gördüklerini vurgulayan Ağırtmış, yeni yürürlüğe giren kadın kolları yönetmeliğinin, kadınların onurunu ve toplumdaki etkinliğini artırmayı hedeflediğini ifade etti.

“Bir köprü vazifesi görecek”

Partilerinin vizyonu hakkında bilgiler vererek açıklamalarına başlayan Ağırtmış, "Partimizin tüzüğünde ve vizyonunda yer alan milli birlik ve manevi hakkına hedefi ancak kadınlarımızın toplumun her alanında erdemli bir duruş sergilemesiyle mümkün olacaktır. Kadın kollarımız, modern dünyanın karşısında geleneksel aile yapımızı koruyan ancak geleceğin dünyasına yön veren bir köprü vazifesi de görecektir” ifadelerini kullandı.

“Aile birliği kırmızı çizgimizdir”

Yeni yürürlüğe koydukları kadın kolları yönetmeliğine değinen Ağırtmış, “Bugün yürürlüğe koyduğumuz kadın kolları yönetmeliğimiz sadece bir kurallar bütünü değil, kadınlarımızın toplumdaki onurunu ve etkinliğini artıracak bir tüzüknamedir. Aile birliği kırmızı çizgimizdir. Yönetmeliğimizin birinci maddesinde açıkça da belirttiğimiz üzere, kadınlarımızın aile içindeki geleneksel rollerini destekliyor, aile yapısını sarsacak her türlü girişime karşı biz de politikalar üretiyoruz. Şiddete karşı sıfır tolerans, aile birliğini bozan her türlü şiddet ve istismarın karşısında kadının korunmasını hem hukuki hem de manevi bir sorumluluk olarak görüyoruz ve buna çaba gösteriyoruz” mesajı verdi.

“Yükselmelerini sağlamak için çaba gösteriyoruz”

Kadınların siyasi süreçlere katılımına da dikkat çeken Ağırtmış, “Siyasi bilinç ve aktif katılım olarak düşünürsek, kadınlarımızın milli ve manevi değerlerimizle barışık bir şekilde siyasi süreçlerde aktif görev almalarını çok istiyoruz. Mahalle temsilciliklerimizden ta ki genel merkeze kadar liyakatle gelen bir yükselme sağlamaları için çaba gösteriyoruz. Bizim teşkilatımızda siyaset, ahlakla ayrılmaz bir bütündür. Yönetmeliğimizle partimizin onurunu ve manevi değerlerini temsil eden bir disiplin yapısını hayata geçiriyoruz ve bunun için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

“Bu davanın en güçlü kalesi kadınlar”

Ağırtmış, Yeni Yüzyıl Partisi Kadın Kolları olarak kadınların toplumdaki rolüne dair mesajını da şu sözlerle verdi: “Bizim için siyaset sadece rakamlardan ve makamlardan ibaret değil. Siyaset, bir ahlak felsefesinin, bir medeniyet davasının hayata geçirilme çabasıdır bence. Bu davanın en güçlü kalesi ise şüphesiz bizim kadınlarımızdır. Anneliğin şefkatiyle, eş olmanın sadakatiyle ve bir vatandaş olmanın sorumluluğuyla bu ülkenin yarınlarını inşa edeceğiz. Bir kadını toplumun dışına iten ve onu sadece bir meta olarak gören bütün anlayışlara karşıyız. Kadını toplumun öznesi ve ahlakın teminatı olarak gören bir yol açıyoruz. Tüm kadınlarımızı köklerimize sadık kalarak yeni bir yüzyılı inşa etmeye davet ediyoruz.”

Son olarak Ağırtmış, “Bizim net mesajımız şu: Erdemli toplum güçlü kadın. Dünyayı yöneten ve güçlü kılan kadının eserleri. Çünkü doğuran da yetiştirip eğiten de kadındır. Birer anneyiz. Yeni Yüzyıl Partisi bu çizgi ve doğrultuda yoluna devam ediyor ve sürekli de edecektir. Gelecekte Türkiye'yi yöneten kadroların içinde yer alacaktır. Hedefimiz güçlü Türkiye, yeni yüzyıl kadınla yükselecek” diye konuştu.