Kazanın, akşam saatlerinde Manisa'nın Kula ilçesi sınırlarındaki İzmir-Ankara D-300 kara yolunda, Gökçeören Kavşağı yakınlarında meydana geldiği ifade edildi.

İzmir istikametinden Uşak yönüne ilerlemekte olan TIR'a, aynı yönde ilerleyen sebze ve meyve yüklü kamyonet henüz bilinmeyen bir sebeple arkadan çarptı. Çarpma sonucunda kamyonette büyük çapta hasar gerçekleşti.

Sıkışan yolcu kurtarıldı!

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri intikal etti.

Kamyonette yolcu konumunda yer alan bir kişi çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerine götürüldü.

Durumu ağır!

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile araçta bulunan yolcu, olay yerindeki ilk müdahalelerin sonucunda ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi altına alınan yaralılardan yolcu konumundaki kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.

Jandarmadan inceleme!

Kaza sebebiyle D-300 kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak gerçekleştirilirken, hasarlı araçların kaldırılmasının ardından trafik normale seyrine dönmüş oldu.