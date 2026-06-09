Son Mühür/ Beste Temel- Ege Üniversitesi'nde aralık ayında gerçekleşen rektör değişimi, kampüs tarihindeki en büyük yolsuzluk operasyonunun gerçekleşmesine sahne oldu.

Prof. Dr. Musa Alcı'nın göreve gelmesiyle birlikte tozlu raflardan indirilen geçmişe dönük dosyalar, doğrudan adliyenin yolunu tuttu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, döner sermaye ve ihale birimlerini mesken tutan şebekeye karşı düğmeye bastı. Tam 45 kişi hakkında gözaltı kararı var. Operasyon kararlı bir incelemeyle başladı.

Alcı inceledi, eski dosyalar yargıya taşındı

Prof. Dr. Musa Alcı, rektörlük koltuğuna oturduğu ilk günlerde idari çarkların işleyişini incelemeye aldı. Eski Rektör Prof. Dr. Necdet Budak döneminde kamuoyunda sıkça fısıldanan ancak sürekli sümen altı edilen usulsüzlük iddiaları, yeni yönetimin radarına takıldı. Alcı'nın kurduğu özel inceleme ekibi, satın alma evraklarındaki usulsüzlük zincirini tek tek deşifre etti. Rektörlük, elde edilen somut verileri hiç bekletmeden savcılığa teslim etti. Yeni yönetimin bu hamlesi, yıllardır süren sessizliği bozdu.

Tıp Fakültesi ve hastanede çıkar ortaklığı

Savcılığın koordine ettiği soruşturmanın merkez üssü, üniversitenin tıp fakültesi hastanesi oldu. Satın alma ve döner sermaye birimlerindeki bazı memurların, dışarıdaki medikal firmalarla örgütlü bir bağ kurduğu anlaşıldı. Şüpheliler, doğrudan temin ve kamu ihalelerini kendi belirledikleri şirketlere paslayarak devleti milyonlarca lira zarara uğrattı. Radara takılan isimler ise oldukça ağır. Eski Rektör Budak'ın prenslerinden, dönemin Tıp Fakültesi Dekanı ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Devrim Bozkurt listenin başında yer alıyor. Dosyada hastane müdürü ve döner sermaye şefleri de var. Kamunun parası yandaş şirketlere akıtılmıştı.

Organize usulsüzlüğe şafak operasyonu

İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, rektörlüğün yargıya taşıdığı dosyalar üzerinden fiziki ve teknik takibini tamamladı. Kamu ihalelerinde şebeke gibi hareket eden 45 şüpheli için eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Aralarında üst düzey eski yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

