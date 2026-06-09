Son Mühür/Merve Turan- İzmir'de geçen yıl yaşanan susuzluk sorununu vatandaşın çilesi haline gelmişti. Yeni yılın ilk aylarında gerçekleşen etkili yağışlar ise barajlara can suyu oldu. Ancak sıcaklıkların artması ve yağan yağmurun azalması ile birlikte akıllara o soru geldi: Bu yıl da aynı sorunu mu yaşayacağız?

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Yaşar, hepimizin içini rahatlatacak haberi verdi ama çok önemli bir yanlışa da parmak bastı:

"2035'e kadar barajlar 0'ı görmez. Önümüzdeki 10 yılın en az 7-8 yılı yağışlar ortalama ve ortalamanın üzerinde geçecek. Sorun yaşamayacağız ama yine yapılan çok büyük bir yanlış var. Hala barajlardan çok az su çekiyorlar.

Daha yeni Tahtalı ve Gördes'ten su çekilmiş. Bunda yine artırım sağlanmış. Daha önce 70-80 bin metreküplerdeydi. Hala daha biz suyun yüzde 60'tan fazlasını yer altından çekiyorduk ama buna artık gerek yok, yer üstü suyu barajları kullanalım. Rezervleri biraz rahat bırakalım bu kadar su varken. Bu su düşmez."

"Süper El Nino" dönemi kapıda!

Temmuzdan sonra etkisini gösterecek olan Süper El Nino hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Yaşar, konuya ilişkin şu ifadelerde bulundu:

"Temmuzdan sonra önümüze Süper El Nino dönemi gelecek. Süper El Nino demek önce çok sıcak sonra ciddi bir yağış demek. Barajlar rahat artık korkulacak bir şey yok. Yer altı suları bir yere gitmiyor. Orada sizi bekliyor, gerektiği zaman çekebilirsiniz ama yer üstü suları öyle değil. Yağışlar oldu diye yanlış bir algı oluştu. Yer altı sularının dolduğu akıllara geliyor. Hayır. Bizim şu an çektiğimiz yer altı suları birkaç bin yıl önce yağan yağışların suyu. Yer altı suları çok önemli. Dünyanın hiçbir yerinde izinsiz kuyu açamazsın öyle, hesapları vardır bunun."