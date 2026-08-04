Son Mühür- Çalkantılı parti açılış süreçlerinin ardından YENİ Parti ilk açık Meclis Grup Toplantısı'nı bugün gerçekleştiriyor.

Düzenlenen toplantıda Genel Başkan Özgür Özel çarpıcı açıklamalarıyla gündemi sarstı. Saat 11.30 itibarıyla YENİ Parti lideri Özgür Özel, partisinin grup salonuna geldi. Özel ardından alkışlarla kürsüye çıktı.

"Şimdi asıl görevimiz yarını birlikte kurmaktır"

"Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız dedik" sözlerini hatırlatan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Millet 'yol açın' dediğinde; bu talimattan sonra bu yolu açmayı görev bildik. Milletin talimatı ile, milletin vekilleri ile YENİ Partimizi kurduk. Şimdi asıl görevimiz yarını birlikte kurmaktır. Ortak geleceğimizi birlikte kurmaktır. Çünkü biz YENİ Parti'yi 'Bir partimiz olsun' diye kurmadık. Biz YENİ Parti'yi iktidar olsun, milleti iktidara getirsin diye kurduk.

Bu yürüyüş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yürüyüşünden esinlenen, milletten başka kimsenin egemenliğini kabul etmeyen bir yürüyüştür. Millet istediği için kurduk, millet 'Yeni' olsun dedi, adını kendi koydu. Şimdi de bütçesini onların bağışlarıyla oluşturuyoruz. Adını da bütçesini de millet belirlemiştir. Bu millete karşı tam sorumluluk ve tam hesap verme vardır. Bu parti millete rağmen değil milletle birlikte kurulmuştur. Türkiye'nin hasret kaldığı yeni siyasetin partisidir."

Kurduğu partinin kapılarının vatanını milletini seven demokrasiye adalete ve ortak geleceğe inanan bütün demokratlara açık olduğunu belirten Özel gerçekleşen ilk toplantıda YENİ Parti'nin siyaset ilkelerini hep birlikte Türkiye'ye ve dünyaya ilan edeceklerinden bahsetti.

"Demokrasi sadece sandığa gidip oy verme değildir"

Demokrasinin sadece sandığa gidip oy verme olmadığını dile getiren Genel Başkan Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasi sadece sandığa gidip oy verme değildir. Demokrasi yurttaşlar kendini siyasetin öznesi olarak hissettiğinde sağlam temellere oturmuş olur, belki de siyasetin unuttuğu şey de budur.

Biz insanlarımızın farklılıklarından güç alan ama onları ortak bir gelecek hayalinde buluşturan bir siyasete talibiz. Belki de siyaset bundan sonra YENİ Parti'den sonra Türkiye siyasetindeki tüm kurumlar için bir kazanıma sahip olacak. YENİ Parti, sorumluluk üstlenmek, hesap sormak ve hesap vermek üzerine kuruludur. Demokratik katılımı esas alan yeni bir örgütlenme üzerine çalıştık ve milletimize arz ediyoruz.

Herkesin birbirine eşit yepyeni üyelerimiz. Üye sayısı, nüfusu ve imkanları müsait olan tüm mahallelerimizde mahalle meclisinin esas olduğu yeni bir örgütlenme modeli kuruyoruz. Örgütlendiğimiz tüm ilçelerde temel siyaset organı artık sizlerin üyelerin oluşturduğu ilçe meclisleridir. Örgütlendiğimiz 81 ilin tamamında il meclislerinin kurulması siyasetin de orada kurulması, tartışılması, yönetilmesi esastır. Toplumun tüm kesimlerinin politikalarımızı belirleyeceği siyaset zemini ilçe ve il meclislerimizdir. Komisyonlarımız, kurullarımız yeni gelen her bir üyemizin yetkinliğine göre onları kapsayan onları çalıştıran onların çalışmalarına destek veren ve siyasetin gücünü onlardan alan dinamik yapılar olarak siyaset sahasının asıl unsurları olacaktır."

"YENİ Parti'nin siyasi kuruluşu 3 aylık sürede milletimizle birlikte yapılacaktır"

YENİ Parti'de her bir üye genel başkanı doğrudan seçebileceğini ilan eden Özgür Özel, "Delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz. Artık delegelik siyasi partiler kanunun gereğini yerine getirmek için teknik olarak kalacak. YENİ Partimizde her bir üye genel başkanı doğrudan seçecek. İktidar değiştirmek yerine kendini sadece muhalefeti uygun görenlere YENİ Parti'yi izlemeye davet ediyorum.

YENİ Parti'nin teknik kuruluşu bizler tarafından tamamlandı ancak YENİ Parti'nin siyasi kuruluşu 1. kurultayımıza kadar önümüzdeki yaklaşık 3 aylık sürede Anadolu'da ve Trakya'da mahalle mahalle ilçe ilçe il il milletimizle birlikte gerçekleştirilecektir. Gerçek ve siyasi kuruluşumuz köylerden, ilçelerden başlayarak Ankara'ya kadar gelinecek 3 aylık sürede milletimizle birlikte yapılacaktır" diye konuştu.

"YENİ Parti'nin gerçek ve siyasi kurucuları olarak ilan ve tescil edeceğiz"

1. kurultaya kadar YENİ Parti'ye kadolacak olan her vatandaşın YENİ Parti'nin gerçek ve siyasi kurucuları olarak ilan ve tescil edileceğinin müjdesini vererek "Gelin üye olun, yeni siyaseti ve Türkiye'nin ortak yeni müreffeh, zengin, özgür ve demokratik geleceğini hep birlikte inşa edelim. Gelin kurucu olun. Türkiye'nin bütün demokratlarını yeni partinin yeni siyasetine davet ediyorum.

Online üyelik sistemimiz bir haftadır hazır durumda. Geçmişte olduğu gibi aylara taştığı ve partinin kapıları kapalıymış imajı yarattığı modelden, birkaç adımda hem üyelerin yapıldığı hem Yargıtay'a başvurulduğu çağı değiştirecek bir model elimizde hazır. Sadece birkaç kamu kurumundan onay bekliyoruz. Online üyelik başladığında gençlerin çok seveceği bir sisteme geçiyoruz" dedi.

"700 bini aşan istifalardan haberdarız"

"Darbecilerden ve butlancılardan, cuntacılardan kurtulun" çağrısı yapan Özgür Özel,"Henüz istifa çağrısı yapmadık ama 700 bini aşan istifalardan haberdarız. Şimdi artık vakittir, geçmişte birlikte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza şöyle sesleniyorum. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun. YENİ Parti'mize buyurun.

5 günde toplam 240 milyon lira bağışta bulunuldu. Bağış yapan, yapacak olan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Bağışları her akşam saat 20.00'de paylaşıyoruz. Aldığımız her bağışı ve harcadığımız her kuruş parayı bağışı yapanlarla, kamuoyu ile şeffaf paylaşmaya devam edeceğimiz. '130 milyona lüks araç aldılar' yalanını atan meczuba buradan sesleniyoruz.

Şu ana kadar gelen bağışlardan harcanan iki kalem var. O da dün yapıldı. İnşaatı bitmek üzere olan genel merkezin doğalgazın ve suyu açıldı, bilginiz olsun. Millete rağmen o koltukta asla oturulmaz. Sen milletin gözünden, gönlünden düştüysen millet artık değiştirmeye karar verdiyse sen bir darbeye yeltenmişsin senin değil bu darbe yaktıklarının arkasında böyle durur" diye ekledi.