Son Mühür- Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'nin yasal süre gerekçesiyle olası bir seçime girmesinin engellenmesi adına 2026'nın sonu ya da 2027'nin ilk aylarında erken seçim olur mu sorusuna gazeteci Şamil Tayyar kapıyı kapattı.

AK Parti kulislerini en yakından takip eden isimler arasında yer alan Şamil Tayyar,

''Maliye ve Hazine Bakanımız Mehmet Şimşek'le yaptığımız görüşmeye ilişkin fazlaca soru geldi'' hatırlatmasında bulundu.



Erken seçim var mı?



''Mesela, yakında seçim ihtimalini gösteren bir hazırlık var mı?

Veya topluma nefes aldıracak düzenlemeler nedir?

Bir dizi soru'' diyen Şamil Tayyar,

''Uzun sohbetten anladığım, bırakın 2026’yı, 2027’de bile seçim yok.

Seçim vaktinde, Nisan 2028’de yapılacakmış gibi politikalar sürdürülüyor'' değerlendirmesinde bulundu.



Dar gelirliye yönelik politikalar...



''Peki, dar ve sabit gelirli rahat nefes almak için 2028’i mi bekleyecek?'' sorusunu gündeme getiren Tayyar,

''Sanıyorum, bu noktada farklı bir anlayış söz konusu.

İlk aşamada.

Ücreti, maaşı katlamak, seyyanen artış yapmaktan öte alım gücünü arttırmaya yönelik çalışmalar var.

Ağırlıklı olarak hayatı pahalı kılan üç faktör üzerinde duruluyor: Kira, gıda, ulaşım.

Bunları ucuzlatmadan gelirdeki görece artışın derde deva olmayacağı düşünülüyor.

Onun için 750 bin sosyal konut projesi önemli.

Gıda tedarik zincirine el atılıyor.

Ulaşıma maliyet enflasyonundan fazla zam yapılmasını önlemek için “değerleme oranı” belirlenmesi söz konusu. Bu oranın üzerinde zam yapılamayacak.

İstihdam ve finansmana erişimin kolaylaştırması için destek arttırılarak sürdürülecek. Yeni paketler yolda.

Gelir tamamlayıcı destek programı (GETAD) son aşamada.

Toplumun en dezavantajlı kesimine ilave “aylık” ödenmesi uygulaması, yeni yılda başlayabilir.

Bu uygulamadaki ölçek, bayram ikramiyesi gibi bir çok uygulamada devreye sokularak, sadece düşük gelir gruplarına imkan sağlanmasının önü açılabilir.

Başka sürpriz?

Onlar Cumhurbaşkanımızın inisiyatifinde.

Yeni dönem her türlü sürprize açık.

Son cümlem:

Muhalefet kayıkçı kavgasını sürdürürken, iktidar sağlam bir hazırlık içinde.

Tüm ezberler bozulacak gibi'' mesajı verdi.

