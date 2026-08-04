İstanbul merkezli 16 ilde, düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek usulsüz satışlar üzerinden Türk vatandaşlığı sağlayan bir suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 90 şüpheliden 72'si yakalanarak gözaltına alındı.

Sahte işlemlerle 687 kişiye vatandaşlık verilmiş

Soruşturma detaylarına göre suç örgütünün, Türkiye'ye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın ülkeye girişini engellediği, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturarak yabancı uyruklu kişilerden haksız çıkar sağladığı belirlendi. Yapılan incelemeler sonucunda toplam 687 kişinin bu usulsüz yöntemle Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, söz konusu yöntemle vatandaşlık hakkı elde eden kişilerin Türk vatandaşlıklarının iptal edilmesine yönelik resmi işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

7 şirkete kayyum atandı, çok sayıda mal varlığına el konuldu

Operasyon kapsamında suç örgütüyle bağlantılı 7 şirkete el konularak kayyum ataması yapıldı. Ayrıca soruşturma süresince bin 45 gayrimenkul, Bodrum'da bulunan bir otel, 15 motorlu araç, bir yat ve 10 banka hesabına el konuldu. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının iş birliğiyle suç odaklarına karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak operasyonda görev alan Cumhuriyet Başsavcılığını, emniyet teşkilatını ve kamu görevlilerini tebrik etti.