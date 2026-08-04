Son Mühür- CHP'deki parti içi iktidar kavgası Özgür Özel ve 90 arkadaşının kuruluşuna imza attığı Yeni Parti'nin resmiyet kazanmasına rağmen bitmiyor.

CHP'de ''Üçüncü Yol'' olarak adlandırılan Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay'ın kamuoyunda arabuluculuk olarak algılanan süreçteki görüşmeleri de bir kez daha gündem oldu.

Perde arkasını Sevinç anlattı...



Fatih Altaylı'ya konuk olan Özgür Özel'in, CHP Genel Merkezi'nden arabulucular geldi açıklamasının ardından başlayan tartışmalara gazeteci Şaban Sevinç de eklendi.



Özgür Özel'in Altaylı'ya arabulucularla ilgili açıklamasına dikkat çeken Sevinç,

''röportajda hani mutlak butlan kararı çıktıktan sonra Özgür Özel'in Kemal Bey'le barışık bir şekilde CHP'de kalması için bir takım aracılar ortaya çıkmıştı. Hani Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay gibi milletvekilleri. Ya kavga etmeyin, bölünmeyelim de uzlaşın Kemal Beyle ve CHP bütün olarak kalalım diye bir arabulucular çıkmıştı. O süreci anlatıyor. Özgür Özel diyor ki, bakın o kadar çarpıcı ki, Kemal Bey'in olaya nasıl baktığını göstermesi açısından zaten Özgür Özel de o nedenle anlatıyor bunu'' hatırlatmasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'na 'şahsımızın ikbali' göndermesi...



İsim vermeden Kılıçdaroğlu'nu işaret eden Şaban Sevinç,

''CHP'de kalalım diye teklif ettikleri her şey şahsımızın ikbaline yönelikti'' vurgusuyla, arabulucu heyetinden gelen heyetin Özgür Özel'e önerisini şu sözlerle anlattı...

''Kemal Bey'den bana bir arkadaş şöyle haber getirdi.

Kemal Bey, genel başkan kalsın. Sen de grup başkanı olarak devam et şimdilik.

Efendim önümüzdeki milletvekili seçimlerinde Kemal Bey milletvekili olur ve meclis başkanı seçilerek genel başkanlığı sana bırakır.

Sen de genel başkan olarak devam edersin. Kemal Bey de meclis başkanı olur.

Kemal Bey bu formüle tamam diyor.



İnanılmaz bir şey...



Yaşadığı şaşkınlığı, ''Sen ne diyorsun diye haber getirmişler Özgür Özel'e. inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey'' dile getiren Şaban Sevinç,

''Yani memleket ne halde?

Kemal Bey'in ve Kemal Bey'in şu andaki butlan kadrosunun yaklaşımına bakın. Hani milletvekili oluruz işte belki meclis başkanı oluruz. Hani mecliste meclis başkanını seçecek kadar çoğunluk olursa falan hani ölme eşeğim ölme gibi.

Memlekette değişim gerekiyormuş. Efendim AK Parti iktidarından millet yorulmuş. Memleket fakrı zaruret içindeymiş.

Emekliler, işçiler, ücretliler perişan haldeymiş. Toplum sosyal bölünmüşlük yaşıyormuş. Gençler yüzde 60 yüzde 70 oranında ülkeden umudu kesmiş. Ülkeyi terk etmek istiyormuş. Efendim gençler istikbalini yurt dışında görüyormuş.

Adalete güven ayaklar altındaymış.

Cumhuriyet Halk Partili 35-40 belediye başkanı cezaevindeymiş. Efendim hukuk ayaklar altındaymış.

Hiç umurunda değil. Kemal Bey ve kadrosunun ne öneriyorlar Özgür Özel'e?

Seçimlere kadar sabret. Kemal Bey milletvekili olsun. Sonra onu meclis başkanı yaparız. sen de genel başkanlığa dönersin.

Özel diyor ki bu teklif bana geldi ya benim derdim kendi ikbalimiz değil

Genel başkan olarak oturmak değil ki benim derdim diyor. Benim derdim AK Parti iktidarından kurtarmak Türkiye'yi. Ben diyor cumhuriyetin 104. yılında AK Parti iktidarını sandıkta değiştirebilmiş bir genel başkan olarak, bir siyasetçi olarak kalmak istiyorum. Derdim genel başkanlık değil'' mesajı verdi.

