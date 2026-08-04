Son Mühür - Akaryakıt fiyatlarında küresel piyasa hareketliliklerine bağlı olarak yeni bir indirim dalgası başlıyor. ABD ile İran arasında diplomasi trafiğinin yeniden başlayacağına dair gelen haberler, jeopolitik risklerin azalacağı beklentisini artırarak küresel petrol fiyatlarında belirgin bir gerilemeye yol açtı. Piyasadaki bu düşüş, Türkiye’deki pompa fiyatlarına da doğrudan yansımaya hazırlık yapıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, indirim sürecinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

İndirim yarından itibaren pompaya yansıyacak

Petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte motorin grubunda ciddi bir fiyat düzenlemesine gidiliyor. Alınan bilgilere göre, motorinin litre fiyatında 6,37 TL tutarında bir indirim hesaplandı. Fiyat indiriminin yarından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt istasyonlarındaki pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Benzinde ve diğer akaryakıt ürünlerinde ise şu an için yeni bir fiyat değişikliği bildirilmedi.

Güncel motorin fiyatları (4 Ağustos 2026)

4 Ağustos 2026 itibarıyla geçerli olan güncel motorin (mazot) pompa litre fiyatları şu şekildedir:

İstanbul: 80,97 TL

Ankara: 82,09 TL

İzmir: 82,37 TL